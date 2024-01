Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé, Boeing et le pétrole pèsent information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi avec un S&P 500 et un Nasdaq en légère hausse, mais un Dow Jones en net repli, pénalisé par la chute de Boeing et le repli des valeurs pétrolières.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 37,422,4 points, tandis que le Nasdaq Composite rebondit de 1,2% à 14.699,6 points, tout comme le S&P 500 qui s'adjuge plus de 0,5%.



L'action Boeing, l'une des principales pondérations du Dow, pèse lourdement sur la tendance en lâchant plus de 8% suite à un incident ayant entraîné l'arrachage d'une porte en vol d'un 737 MAX-9 appartenant à Alaska Airlines.



Dans une note de recherche, les analystes de Bank of America disent s'inquiéter de l'accumulation de problèmes autour de l'appareil, qui pourraient selon eux finir par nuire à la réputation de l'avionneur.



'Nous considérons qu'il est préoccupant que l'incident soit survenu sur un appareil ayant été livré le 31 octobre dernier', explique le bureau d'études.



'Si les déconvenues devaient continuer à s'enchaîner, les passagers pourraient, à terme, perdre leur confiance dans le 737 MAX, ce qui finirait par pénaliser les ventes', ajoute BofA.



Le décrochage des cours du pétrole, après leur forte remontée de la semaine passée dans un contexte de tensions géopolitiques, pèse quant à lui sur les valeurs pétrolières.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 4% pour revenir sous la barre de 71 dollars.



'On observe en quotidien des évolutions d'amplitude proche de 2-3%', soulignent les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et de matière première.



'C'est énorme et inhabituel', expliquent ses analystes, qui pointent plutôt une tendance à la hausse sur le court terme.



Les majors pétrolières chutent en conséquence, à commencer par ExxonMobil (-2,8%) et Chevron (-1,7%), ce dernier ne bénéficiant pas du relèvement de recommandation de Jefferies.



A la hausse, le redressement des fabricants de semi-conducteurs comme Nvidia (+4,4%), AMD (+3,9%) ou Intel (+2,9%), soutenus par une chasse aux bonnes affaires, soutient le S&P comme le Nasdaq.



Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans américain interrompt sa dynamique haussière de la semaine dernière et repasse sous la barre des 4% dans la perspective d'un tassement de l'inflation jeudi à l'occasion de la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI), prévue jeudi.





