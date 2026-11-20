En net repli jeudi, les grands indices américains connaissent des fortunes diverses. Après 1h30 de cotations, le Dow Jones avance timidement de 0,18%, le S&P 500 abandonne 1,31% et le Nasdaq 100 trébuche plus lourdement de 2,49%.

L'actualité d'hier, et même de la semaine, a été principalement l'introduction en bourse d'Anthropic. A l'issue de sa première séance, le titre a flambé de 17%, une performance remarquable que l'on peut toutefois relativiser car au plus haut hier, il a affiché un gain qui atteignait jusqu'à 39%. Aujourd'hui, l'euphorie semble retomber et de nombreux intervenants semblent vouloir déjà prendre une partie de leurs bénéfices, puisque l'action du créateur de Claude abandonne 10,02%.

Les investisseurs semblent avoir du mal à se positionner sur le secteur de l'IA depuis un long moment. Pourtant, en début de semaine, Nvidia avait rassuré les opérateurs après avoir dévoilé des résultats trimestriels et des perspectives supérieures aux attentes. Néanmoins, lors de la séance qui a suivi la présentation de ses comptes, le titre avait cédé 2,89%, puis -3,30% jeudi.

Désormais, les opérateurs semblent se montrer beaucoup plus sélectifs dans leur choix, ce qui explique la vague vendeuse observée depuis le début du mois d'octobre sur ce compartiment de la cote.

Dans le reste de l'actualité, peu d'évolution au Moyen-Orient entre l'Iran et les Etats-Unis dans un sens comme dans l'autre. Le prix du baril de pétrole en profite pour reculer. A New York, le WTI cède 1,74%, à 81,35 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 2,41%, à 90,33 dollars.

Au niveau de la macro-économie, les intervenants ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan. En novembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 51,5 points en novembre, conformément aux attentes, après 48 en octobre. Il est au plus haut depuis août.

Sur le marché des devises, le dollar cède du terrain face à la monnaie unique (-0,26%) et se négocie contre 0,9095 euro, marquant une petite pause par rapport à ses récents records. Il est proche de niveaux inédits depuis le début du mois d'avril 2025.

Dans l'actualité des valeurs

PayPal (-2%) a annoncé plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante, notamment celle de Claire Bramley au poste de directrice financière à compter du 1er février 2027, en remplacement de Jamie Miller. Les deux dirigeantes travailleront ensemble durant le mois de février afin d'assurer une transition harmonieuse.

Merck ( 2,55%) a annoncé qu'un essai clinique pivot de phase 3 a atteint son critère d'évaluation principal. L'étude, qui évaluait le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale par rapport aux chimiothérapies laissées au choix du médecin.

Intuit recule de 6,46%, en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais accompagnés d'objectifs décevants pour l'exercice en cours, ainsi que de l'annonce d'une cession marquant un échec dans sa stratégie de diversification.