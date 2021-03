Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en ordre dispersé avec la question des taux Cercle Finance • 01/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont fini en ordre dispersé une séance toujours dominée par la question des rendements obligataires. Le Dow Jones a perdu 1,5% à 30932 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris près de 0,6% à 13192 points. 'Les bons du Trésor se sont renforcés vendredi, le rendement à 10 ans ayant baissé de 12 points de base à 1,40%', note Wells Fargo, soulignant toutefois que 'le rendement de référence a tout de même atteint sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2016'. Venant conforter l'idée d'une éventuelle surchauffe de l'économie américaine et d'une remontée de l'inflation, les revenus des ménages américains ont explosé de 10% et leurs dépenses ont grimpé de 2,4% en janvier, dopés par les chèques fédéraux. Autre donnée parue ce vendredi, l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan est ressorti à 76,8 pour le mois de février, contre une première estimation de 76,2 et après 79 le mois précédent. Surtout, cette enquête a montré l'inquiétude des ménages sur les perspectives de remontée de l'inflation : ils anticipent désormais une hausse des prix de 3,3% cette année, contre une précédente estimation de 3% en janvier. Ce redressement des anticipations d'inflation constitue une réelle source d'inquiétude pour les investisseurs, puisqu'il pourrait conduire à une remonté trop brutale des taux d'intérêt qui risquerait de pénaliser les perspectives d'activité économique. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont lourdement sanctionné les publications trimestrielles des éditeurs de logiciels Salesforce (-6,3%) et Autodesk (-2,8%), alors qu'ils ont bien accueilli celle du groupe de matériel informatique HP Inc (+2,8%).

