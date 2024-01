Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en ordre dispersé avant une grosse semaine information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé lundi à la veille du coup d'envoi de la réunion de politique monétaire de la Fed et alors que les investisseurs s'apprêtent à digérer une nouvelle salve de résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq grignote à l'inverse 0,1%, annonçant un début de séance mitigé.



La Réserve fédérale doit entamer demain une réunion stratégique de deux jours, à l'issue de laquelle un 'statu quo' sur les taux est très largement attendu.



Les investisseurs seront néanmoins attentifs à tout changement d'éléments de langage dans le communiqué de la banque centrale, qui pourrait fournir de précieux indices quant au calendrier de son prochain desserrement monétaire.



La banque centrale américaine a clairement indiqué qu'elle prévoyait de baisser ses taux cette année, mais toute la question est maintenant de savoir à quel moment, dans quelle ampleur et à quel rythme.



'Tout indique que Powell va s'abstenir de donner trop d'informations ce mercredi, ce qui devrait probablement encore repousser la perspective d'une baisse des taux', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La Fed voudra s'assurer que la désinflation est toujours sur de bons rails avant de baisser effectivement les taux', ajoute-t-il, ce qui laisse entrevoir selon lui une première baisse des taux au mois de mai, dans le meilleur des cas.



'Mais ça ne semble pas inquiéter outre-mesure le marché à ce stade', fait remarquer l'analyste.



La réunion de la Fed intervient au cours d'une semaine qui s'annonce de nouveau chargée en termes de publications d'entreprises, dont celles des poids lourds technologiques Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta.



Sachant que ces valeurs représentent à elles cinq plus de 24% de la pondération totale de l'indice S&P 500, les investisseurs pourraient commencer à procéder à des dégagements si les nouvelles n'étaient pas bonnes, au moment où le Nasdaq évolue à des niveaux records.



Les résultats de Microsoft seront notamment surveillés de près demain après la clôture, alors que le géant des logiciels a récemment ravi à Apple la place de première capitalisation boursière mondiale, avec une valorisation de plus de 3.000 milliards de dollars.



Mais plusieurs grands noms de l'industrie comme Pfizer, GM, Boeing ou ExxonMobil doivent également dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours qui viennent.



La semaine sera aussi marquée par la publication, vendredi, du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier, une statistique clé pour la Fed qui interviendra alors que les récents chiffres économiques ont surpris par leur vigueur.



Sur le compartiment obligataire, les rendements se tassent quelque peu à l'aube de cette semaine intense, le papier à dix ans revenant sous ma barre des 4,10%.



Du côté du marchés des changes, le dollar poursuit sa progression face à l'euro, qui revient autour de 1,0820, alors que la demande pour les actifs refuges s'accroît, comme l'illustre la vigueur de l'or (+0,8%).



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut effacent leurs gains de vendredi, après avoir été récemment portés par les mesures de relance de la Chine. Le baril de brut léger texan (WTI) cède pour l'instant 0,9% à 77,3 dollars.





