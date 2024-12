Wall Street en ordre dispersé avant la Fed, nouveau record pour le Nasdaq

Merck a annoncé aujourd'hui que Keytruda, a été approuvé par la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine en association avec une chimiothérapie contenant du platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie comme traitement adjuvant après chirurgie pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable de stade II, IIIA ou IIIB. Cette approbation marque la quatrième indication du Keytruda contre le cancer du poumon en Chine.

Honeywell a annoncé que son conseil d'administration poursuivait l'évaluation complète de son portefeuille d'activités lancée en début d'année par son président-directeur général, Vimal Kapur, "afin d'explorer d'autres solutions stratégiques permettant de dégager de la valeur pour les actionnaires". Le groupe étudie la séparation potentielle de ses activités aérospatiales. Depuis décembre 2023, Honeywell a annoncé un certain nombre d'actions stratégiques "visant à stimuler la croissance organique et à simplifier son portefeuille à la suite du réalignement de ses secteurs d'activité".

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 56,6 en décembre contre 55,1 attendu, après 54,9 en novembre a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 56,1 à 58,5 entre novembre et décembre alors qu'l était attendu à 55,7.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les PMI de décembre ont affiché un rebond plus vif qu’attendu. Si une baisse des taux de la Fed est largement anticipée mercredi prochain, les investisseurs s'interrogent sur les prochaines décisions. Du côté des valeurs, Tesla a bondi grâce à l’optimisme exprimé par l’analyste Dan Ives de Wedbush, qui voit le groupe atteindre 2000 milliards de dollars de capitalisation en 2025. Le Dow Jones a perdu 0,25% à 43 717,48 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,24% à 20 173,89 points, battant un nouveau record.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.