Wall Street en ordre dispersé avant la décision de la Fed

(AOF) - Les Bourses américaines s'affichent sans direction claire à quelques heures désormais du verdict tant attendu de la Fed. Les marchés tablent sur une baisse de taux, la première depuis mars 2020, de l'ordre de 50 points de base même si une baisse d'un quart de point reste envisageable. Les permis de construire et les mises en chantier sont ressortis supérieurs aux prévisions en août. General Mills évolue dans le vert après avoir dépasser les attentes trimestrielles. Le Dow Jones cède 0,19% à 41527 points tandis que le Nasdaq grappille 0,02% à 17631 points.

General Mills s'octroie 0,70% à 75,17 dollars sur la place new-yorkaise. Le propriétaire de Häagen-Dazs et d'Old El Paso, a fait état d'un bénéfice ajusté trimestriel de 1,07 dollar comparé au 1,06 dollar du consensus et après 1,09 dollar l'année précédente. Le géant américain a accusé une baisse de 1% de ses ventes trimestrielles à 4,85 milliards de dollars, là où les prévisionnistes tablaient sur un repli de 2,11 % à 4,80 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

1,475 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,410 million, après 1,406 million en juillet. De plus, 1,356 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,310 million, après 1,237 million en juillet.

La décision de politique monétaire de la Fed sera rendue à 20h00.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

La Cour de justice de l'Union européenne a annulé une amende de presque 1,5 milliard d'euros infligée par la Commission européenne à Google, qui était soupçonné d'entrave à la concurrence dans la publicité en ligne (Google AdSense) . Elle justifie sa décision par le fait que Bruxelles " a omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes dans son appréciation de la durée des clauses contractuelles qu'elle avait qualifiées d'abusives ".

Arko

L'opérateur de magasins Arko envisage de céder ses activités de magasins de proximité dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée à environ 2 milliards de dollars, selon Reuters. Le groupe souhaite renoncer à sa stratégie d'expansion dans un contexte de ralentissement des ventes dans le secteur des magasins. Selon les sources rapportées par Reuters, Arko travaille avec des banquiers d'affaires de Citigroup pour vendre l'ensemble des quelque 1500 magasins qu'il exploite actuellement.

General Mills

General Mills, propriétaire de Häagen-Dazs et d'Old El Paso, a dégagé un bénéfice ajusté trimestriel de 1,07 dollar comparé au 1,06 dollar du consensus. Le géant américain a publié une baisse de 1% de ses ventes trimestrielles à 4,85 milliards de dollars, là où les prévisionnistes tablaient sur un repli de 2,11 % à 4,80 milliards de dollars. Côté perspectives, pour l'exercice 2025, les ventes sont toujours attendues stables ou en hausse jusqu'à 1% en organique, alors que le bénéfice ajusté dilué par action est prévu entre -1% et +1% à devises constantes, par rapport aux 4,52 dollars de 2024.

General Motors

General Motors ouvrira à ses clients l'accès à plus de 17 800 nouveaux superchargeurs Tesla, grâce à un adaptateur spécifique approuvé par ses services. Le constructeur estime qu'avec l'ajout de ces nouveaux superchargeurs, les clients de GM auront accès à plus de 231 800 chargeurs rapides publics en Amérique du Nord, et que ce nombre augmentera à mesure que le groupe nouera de nouveaux partenariats. Les adaptateurs CC NACS approuvés par GM seront d'abord mis à la disposition des clients aux États-Unis, puis seront disponibles pour les clients canadiens d'ici la fin de cette année.

Qualcomm

La Cour de justice de l'Union européenne a légèrement réduit le montant d'une amende infligée par Bruxelles à Qualcomm pour abus de position dominante. Elle passe à environ 238,7 millions d'euros contre 242 millions d'euros auparavant. Le Tribunal estime que, dans la décision attaquée par le spécialiste des puces pour smartphones, Bruxelles s'est écartée, sans justification, de la méthode prescrite par ses lignes directrices de 2006.

Southwest Airlines

Elliott Investment Management a déclaré à l'Aircraft Mechanics Fraternal Association qu'il souhaitait toujours remplacer le CEO de Southwest Airlines, Robert Jordan, même après que la compagnie aérienne américaine s'est engagée à remanier son conseil d'administration. C'est ce qu'affirme une note syndicale consultée par Reuters, après une entrevue de l'investisseur avec l'organisation, l'un des principaux syndicats de la compagnie, le 12 septembre. L'Aircraft Mechanics Fraternal Association représente environ 3 000 mécaniciens de la compagnie.