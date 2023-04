Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: en ordre dispersé avant de nombreux résultats information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 07:26

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont terminé en ordre dispersé lundi, dans l'expectative des nombreuses publications d'entreprises des prochains jours. Le Dow Jones a grappillé 0,2% à 33875 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,3% à 12037 points.



Les investisseurs se préparaient à une semaine chargée avec une avalanche de résultats, qui seront entrecoupés de plusieurs indicateurs américains dont l'estimation initiale du PIB de premier trimestre jeudi, puis l'indice des prix PCE vendredi.



Les publications des poids-lourds technologiques Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon seront particulièrement scrutées, au moment où les investisseurs se posent de plus en plus de questions quant à la santé de l'économie américaine.



'La saison des résultats a plutôt bien démarré jusqu'ici, mais tout le monde redoute que les publications à venir confirment qu'une récession se profile bel et bien à l'horizon', expliquait ainsi un trader en cours de séance.



Pour l'heure, Coca-Cola a finalement cédé près de 0,2%, malgré un bon début de séance sur des performances de premier trimestre meilleures que prévu, à la faveur de ses hausses de prix destinées à compenser l'impact de l'inflation.



Tesla a reculé de 1,5% après un relèvement par le constructeur de voitures électriques de son objectif d'investissements prévus cette année pour le porter à entre sept et neuf milliards de dollars, contre six à huit milliards en projections précédentes.



Medtronic a grimpé de 4,6%, soutenu par Wells Fargo qui a relevé sa recommandation sur le titre du fournisseur d'équipements médicaux à 'surpondérer', tout en remontant son objectif de cours de 77 à 100 dollars.