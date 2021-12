Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en ordre dispersé après un parcours volatil information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé jeudi matin, les inquiétudes liées à l'épidémie continuant de peser sur la tendance à l'issue de plusieurs séances particulièrement volatiles. Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le Dow Jones se dirige vers un rebond de l'ordre de 0,6% tandis que le Nasdaq devrait poursuivre son repli de la veille en abandonnant 0,3% à l'ouverture. Le nombre toujours faible d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis contribue toutefois à remonter le moral des investisseurs à la veille de la publication du rapport officiel sur l'emploi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté moins fortement que prévu lors de la semaine du 27 novembre, au nombre de 222.000 contre 194.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail. Si les inscriptions repassent ainsi au-dessus du seuil des 200.000, leur rebond ne semble pas remettre en cause le dynamisme actuel de l'emploi aux Etats-Unis. En extrapolant les tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américain devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022. Les marchés boursiers restent néanmoins pénalisés par un sentiment d'aversion au risque dû aux inquiétudes récurrentes sur l'épidémie de Covid, mais aussi sur un éventuel durcissement de la politique de la Fed. 'Nous pensons que les investisseurs doivent garder la tête froide durant la période d'incertitude actuelle jusqu'à ce que les données scientifiques permettent de se faire une image plus claire du scénario auquel nous sommes confrontés', préconise-t-on chez UBS. 'C'est cette réaction qui contribuera, à son tour, à façonner la réponse qu'apporteront les banquiers centraux', explique le gestionnaire de fortune. 'Dans ce contexte incertain, nous conseillons aux investisseurs d'éviter de se détourner trop hâtivement des actifs à risque, car cela pourrait pénaliser leurs rendements de long terme', souligne UBS.

