Wall Street en ordre dispersé après Nvidia et les "minutes" de la Fed

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse, au lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia et après la publication à la mi-journée du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,11%, ou 561,25 points, à 50.198,17 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 16,89 points, soit 0,23%, à 7.323,64 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 101,50 points (0,42%) à 24.429,89 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont connu une séance en dents de scie. Le Nasdaq s'est finalement inscrit dans le vert, tandis que le Dow Jones a continué de reculer.

Alors qu'il avait initialement progressé, le S&P-500 a basculé en territoire négatif dans l'après-midi à la suite de la publication des "minutes" de la Fed, qui ont montré que les responsables de la banque centrale américaine se sont inquiétés en octobre de la persistance de l'inflation et évoqué la perspective d'un resserrement monétaire plus important.

Wall Street a encore été animée par l'intelligence artificielle (IA), avant que ne soit dévoilé le montant de l'IPO d'Anthropic et après la publication la veille au soir des résultats de Nvidia NVDA.O .

Le fabricant de semiconducteurs a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et de prévisions pour la période octobre-décembre battant le consensus. Mais il a cédé 2,9%, plombé par l'incertitude causée par le départ soudain de son cofondateur et patron historique, Jensen Huang.

L'indice des semiconducteurs .SOX a pris 0,1% après avoir passé l'essentiel de la séance dans le rouge, illustration des attentes élevées pour le secteur en raison des dépenses massives dans les infrastructures d'IA et des préoccupations sur les risques potentiels associés à cette technologie.

Anthropic ANT.O , dont le prix par action est attendu dans une fourchette de 70 dollars à 78 dollars, pourrait lever environ 64 milliards de dollars et afficher une capitalisation boursière d'environ 1.400 milliards de dollars. Le groupe envisage de fixer son IPO à 80-85 dollars par action, a rapporté Bloomberg dans l'après-midi, citant des sources informées.

Pour les fabricants de puces dans leur ensemble, la séance a été mitigée. Intel INTC.O et Micron MU.O ont décliné, respectivement de 0,9% et 1,0%, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a grimpé de 5,3%.

"Il y a beaucoup de nuages d'incertitude qui planent au-dessus de la technologie, des titres du secteur des semiconducteurs et de l'IA en général", a commenté Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson Group, à Omaha dans le Nebraska.

"Mais il faut garder à l'esprit que le marché ne s'effondre là pas complètement", a-t-il poursuivi. "Il y a d'autres groupes qui s'en sortent plutôt bien, sous la surface".

A noter, également, Target TGT.N a pris 4,0% à la suite de prévisions solides pour le trimestre actuel. Les résultats de Walmart WMT.N sont attendus jeudi.

Take-Two Interactive TTWO.O a bondi de 6,2% avec l'engouement autour de la sortie de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI.

D'après le compte-rendu de la réunion de la Fed des 27-28 octobre, les responsables de la banque centrale américaine restent focalisés sur les risques liés à l'inflation, admettant qu'un relèvement supplémentaire des taux sera vraisemblablement nécessaire au regard de la courbe économique attendue.

Certains participants à la réunion ont évoqué la perspective d'une hausse des taux de 50 points de base en cas de données "défavorables" sur l'inflation.

L'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a adopté une position conservatrice dans des commentaires effectués mercredi, déclarant que la banque centrale devait se montrer plus agressive dans sa lutte contre l'inflation.

Les marchés financiers misent avec une quasi-certitude sur une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, selon FedWatch de CME.

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(Rédigé par Jean Terzian)