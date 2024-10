Wall Street en ordre dispersé après les PMI, Tesla s'envole

(AOF) - Les indices à Wall Street évoluent en ordre dispersé, après une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont inférieures aux attentes. En octobre, le PMI manufacturier et celui des services aux Etats-Unis sont légèrement supérieurs aux attentes. Côté valeurs, l'action Tesla bondit : le constructeur de voitures a dévoilé des résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu et des perspectives favorables. Vers 17h30, le Dow Jones recule de 0,35% à 42364 points tandis que le Nasdaq avance de 0,56% à 18378 points.

Tesla (+17,74% à 251,56 dollars) affiche une des plus fortes hausses du S&P 500 après la présentation de résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu et de perspectives favorables. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche un bénéfice par action ajusté en hausse de 9% sur un an à 0,72 dollar, surpassant de 14 cents le consensus. Tesla anticipe une "légère croissance" des livraisons de véhicules en 2024. Jefferies reste à Conserver avec un objectif de cours de 195 dollars alors que le titre franchit la barre des 250 dollars pour la 3e fois de l'année.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 227 000 la semaine dernière, contre 243 000 attendu, après 242 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,3 en octobre contre 54 en septembre, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,2 à 55,3 entre septembre et octobre. Il était attendu à 55. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,3 à 47,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 47,5.

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 738000 en septembre en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 719000 et au-dessus du chiffre de août : 709000.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 80 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 61 milliards de pieds cubes était attendue, après une progression de 76 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 106 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 167 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 3 618 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. La compagnie aérienne américaine a rehaussé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette de 1,35 à 1,60 dollar contre de 0,70 à 1,30 dollar précédemment. Malheureusement le Département américain des Transport lui a infligé hier une amende de 50 millions de dollars pour n'avoir pas fourni une assistance "sûre, digne et rapide" aux passagers en fauteuils roulants.

Boeing

64% des salariés de Boeing dans la région de Seattle aux Etats-Unis ont largement rejeté hier le dernier projet d'accord social proposé par le constructeur aéronautique américain : une augmentation des salaires de 35% sur 4 ans mais sans rétablir le système de retraite supprimé en 2008 que réclamaient de nombreux salariés. Les 33 000 grévistes poursuivent donc leur mouvement. Ils sont en grève depuis le 13 septembre dernier. Le syndicat IAM qui les représente demande une hausse des salaires de 40%.

IBM

IBM devrait ouvrir dans le rouge en raison de revenus légèrement sous les attentes. Au troisième trimestre, le géant informatique a essuyé une perte nette de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action contre un bénéfice de respectivement 1,7 milliard de dollars et 1,87 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,30 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus.

Newmont

Newmont a affiché un bénéfice par action ajusté de 0,81 dollar au troisième trimestre, contre 0,85 dollar de consensus. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4,61 milliards de dollars, contre 4,67 milliards de dollars attendus. La société a produit 1,67 million d'onces d'or au cours de ce trimestre, soit une augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent. Son résultat net ressort à 922 millions de dollars contre 853 millions de dollars au second trimestre. L'Ebitda s'élève à 1,78 milliards de dollars contre 1,74 au second trimestre.

Southwest Airlines

Southwest Airlines annonce avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott après une bataille de plusieurs mois. Selon le compromis, le CEO Bob Jordan que le fonds voulait évincer conservera finalement son poste, tandis que le président exécutif Gary Kelly partira à la retraite plus tôt que prévu, le 1er novembre. La compagnie aérienne américaine ajoutera six administrateurs à son conseil d'administration. Cet accord intervient le jour de la présentation de ses résultats.

UPS

Le chiffre d'affaires consolidé d'UPS ressort à 22,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 5,6% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation consolidé s'élève à 2 milliards de dollars, en hausse de 47,8% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action ajusté (non GAAP) a été de 1,76 dollar, soit 12,1 % de plus que pour la même période en 2023.