Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en ordre dispersé après les annonces de la Fed Reuters • 27/08/2020 à 15:47









LA BOURSE DE NEW YORK ÉVOLUE EN ORDRE DISPERSÉ EN DÉBUT DE SÉANCE (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé en début de séance jeudi après les annonces très attendues de la Réserve fédérale sur sa nouvelle stratégie de politique monétaire, qui pourraient la conduire à maintenir plus longtemps que prévu des taux d'intérêt quasi nuls. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 108,07 points, soit 0,38%, à 28.439,99. Le Standard & Poor's 500, plus large, qui montait à l'ouverture, est pratiquement inchangé à 3.479,18 et le Nasdaq Composite abandonne 0,13% à 11.649,75. La Fed a annoncé que sa nouvelle stratégie de politique monétaire, en préparation depuis deux ans, viserait une inflation moyenne de 2% sur la durée. Cette stratégie, a expliqué son président, Jerome Powell, implique qu'elle pourra tolérer des périodes de hausse des prix plus faible et d'autres marquées par une inflation supérieure à 2%. "Je crois que cela confirme assez bien les anticipations du marché sur le fait que le niveau extrêmement accommodant de la politique monétaire ne va pas disparaître, et les actifs risqués adorent ça", a commenté Edward Moya, analyste senior d'Oanda. Les annonces de la Fed relèguent au second plan les indicateurs économiques du jour, qui montrent que la contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre a été légèrement moins brutale qu'estimé initialement, à 31,7% en rythme annualisé contre 32,9% annoncé initialement. Parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage continuer d'osciller autour du seuil d'un million. Aux valeurs, le groupe de pharmacie et d'équipements médicaux Abbott Laboratories bondit de 7,82% après le feu vert des autorités américaines à la commercialisation d'un test rapide du COVID-19. Dans l'actualité des résultats, Tiffany gagne 1,7 % après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'évocation d'une tendance à l'amélioration des ventes en août. A la baisse, le spécialiste des parfums et cosmétiques Coty cède 7,1% après une perte plus lourde qu'attendu. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.