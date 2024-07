Wall Street en ordre dispersé après le rapport Jolts, Paypal brille

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé après la publication du rapport Jolts. Il a fait ressortir 8,184 millions d'ouvertures de postes en juin, dépassant le consensus : 8,020 millions. Demain, la Fed rendra sa décision de politique monétaire. Côté valeurs, l'action PayPal figure parmi les plus fortes hausses du S&P 500, après un nouveau relèvement de ses objectifs annuels 2024 et avoir signalé une progression de ses bénéfices et de ses ventes au deuxième trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,11% à 40583,35 points et le Nasdaq cède 1,10% à 17179,41 points.

Paypal (+7,66% à 63,45 dollars) est propulsé à la troisième place de l'indice S&P 500 par le relèvement de ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année. Cerise sur le gâteau, l'entreprise américaine de service de paiement en ligne a porté de 5 à 6 milliards de dollars son programme de rachat d'actions pour 2024. Sa marge sur les transactions - une mesure de la rentabilité de son activité principale à savoir le traitement des transactions - a augmenté de 8% à 3,6 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus. Il avait avancé de 7,3% en avril.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 100,3 en juillet contre un consensus de 99,7. L'indicateur s'était affiché à 97,8 en juin.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,184 millions d'ouvertures de postes en juin, le consensus étant de 8,020 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,230 millions.

Les valeurs à suivre

Chesapeake Energy

Au second trimestre, l'Ebitdax ajusté de Chesapeake Energy s'élève à 358 millions de dollars contre 524 millions de dollars il y a un an. Le groupe accuse sur cette période une perte nette de 227 millions de dollars, soit 1,73 dollar de perte par action diluée alors que l'année dernière il affichait un bénéfice net de 391 millions de dollars, soit 2,73 dollar par action diluée. Ses revenus ont aussi diminué entre le second trimestre 2023 et le second trimestre 2024 passant de 1,89 milliard de dollars à 505 millions de dollars.

Pfizer

Sur le premier semestre 2024, les ventes de Pfizer ont reculé de 10% à 28,16 milliards de dollars. Cependant, ses revenus sont en croissance de 2% à près de 13,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Sur le semestre, son bénéfice net déclaré a chuté de 60% à 3,16 milliards de dollars. Le BPA dilué a aussi baissé de 60% à 0,55 dollar. Le groupe pharmaceutique a relevé ses prévisions pour l'année 2024. Il anticipe un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars (contre une prévision antérieure entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars).

Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) indique que ses ventes nettes sont ressorties à 84 milliards de dollars au titre de l'exercice 2023/2024, soit une hausse de 2% par rapport à l'exercice précédent. "L'augmentation des prix a contribué à quatre points de croissance des ventes organiques", explique la multinationale américaine. Le bénéfice par action diluée a aussi augmenté de 2% pour s'élever à 6,02 dollars. Le BPA ajusté ressort en hausse de 12%, à 6,59 dollars. La société a généré un bénéfice net de 15 milliards de dollars contre 14,7 milliards de dollars l'année dernière.