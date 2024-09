Wall Street en ordre dispersé après la séquence euphorique de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors de la dernière séance de la semaine, après les nouveaux records atteints la veille grâce aux annonces de la Fed. En réduisant son taux directeur de 0,5 point de base, la banque centrale américaine a clairement amorcé son cycle d’assouplissement monétaire. Côté valeurs, FedEx a lourdement chuté, pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes et l'abaissement de ses prévisions annuelles.Le Dow Jones a grappillé 0,09% à 42063 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,36% à 17948 points.

FedEx a décroché de 15,23% à 254,64 dollars pour atterrir à la dernière place de l’indice S&P 500. Le géant américain de la messagerie a été contraint de réduire ses objectifs annuels, dont la présentation fin juin avait permis un bond de l’action. FedEx a en effet connu un début d’exercice 2025 décevant. " Les activités historiques Express ont un effet de levier opérationnel important en cas de baisse inattendue de la demande, qui a été exacerbée au cours de ce trimestre par la concurrence et une évolution négative du mix ", explique JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Constellation Energy

Constellation Energy (12,55% à 234,66 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P 500 après avoir signé avec Microsoft un important contrat d'achat d'électricité sur 20 ans. Il s'agira pour le fournisseur d'énergie de remettre en service l'unité 1 de la centrale de Three Mile Island (TMI), en Pennsylvanie qui a subi en 1979 le plus grave accident nucléaire de l'histoire des Etats-Unis, pour alimenter les data centers du géant de la technologie avec de l'électricité décarbonée.

FedEx

FedEx est attendu en forte baisse après la publication de profits décevants et la réduction de ses objectifs annuels. Le géant américain de la messagerie a réalisé au premier trimestre, clos fin août, de son exercice fiscal 2024 un bénéfice net en repli de 26% à 794 millions de dollars, soit 3,21 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,60 dollars, ressortant sous le consensus de 4,77 dollars. Le chiffre d’affaires est resté pratiquement stable à 21,58 milliards de dollars alors que Wall Street visait 21,90 milliards de dollars.

Ford

Ford va rappeler plus de 144.000 véhicules Ford Maverick 2022-2024 aux Etats-Unis en raison du gel de l'image de la caméra de recul pendant une marche arrière. C'est ce qu'a annoncé vendredi la National Highway Traffic Safety Administration, l'autorité américaine chargée de la sécurité routière, selon Reuters.

GM

General Motors doit rappeler 449 671 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème touchant le système d'alerte du liquide de frein. La National Highway Traffic Safety Administration a précisé que le rappel concerne certains modèles Chevrolet Silverado 1500 2023, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe 2023-2024, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade et Escalade ESV. Sur ces véhicules, le logiciel de commande électronique des freins peut ne pas afficher de voyant d'avertissement en cas de perte de liquide de frein, a déclaré la NHTSA.

Johnson & Johnson

Le groupe Johnson & Johnson a porté de 6,5 milliards à plus de 8,2 milliards de dollars sa proposition de règlement des milliers de poursuites engagées contre lui depuis plusieurs années par des clients qui affirment que son talc pour bébés leur a donné le cancer, selon Bloomberg. Les plaignants pourraient obtenir des indemnisations plus importantes et environ 650 millions de dollars de prise en charge de frais juridiques. J&J maintient que ses poudres à base de talc, désormais retirées du marché, n'ont jamais causé de cancer

Nike

Nike augmente de 7% en avant-Bourse après l'annonce de remplacement de son président-directeur général John Donahoe par Elliott Hill. Ce dernier, parti à la retraite en 2020 après trente-deux ans de carrière chez l’équipementier sportif, doit prendre ses fonctions le 14 octobre. Cette annonce intervient au moment où la firme américaine, qui doit publier le 1er octobre les résultats de son premier trimestre décalé, traverse une période compliquée avec un repli de ses ventes depuis plusieurs trimestres – inférieures aux attentes des marchés – et des perspectives décevantes.