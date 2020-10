Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en ordre dispersé après l'envolée de la veille Cercle Finance • 06/10/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé mardi matin, au lendemain d'une séance de rebond qui avait permis à l'indice S&P 500 de signer sa meilleure performance journalière en près d'un mois. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à avancer de 0,3% à 28.252,7 points, mais le Nasdaq Composite rétrocède 0,1% à 11.328,6 points. 'Les marchés américains avaient connu une séance faste hier, marquée à la fois par des espoirs concernant la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'activité et par la réduction du risque politique', explique un trader. 'Les discussions sur les questions budgétaires continuent de retenir l'attention, puisque la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi doit reprendre ses négociations avec le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin en vue du vote d'un cinquième plan de relance contre le coronavirus', ajoute-t-il. Le S&P 500 avait bondi de 1,8% lundi, avec plus de 95% de titres en hausse, et le Nasdaq s'était envolé de 2,3% tiré vers le haut - comme à son accoutumée - par les titres Amazon (+2,4%) et Apple (+3,3%). Après son envolée de la veille (+6% sur le NYMEX), le WTI texan poursuit sa remontée et se négocie autour de 40,7 dollars ce matin. Côté valeurs, Amazon, Apple, Facebook et Alphabet cèdent tous du terrain ce mardi avant la publication d'un rapport antitrust de la Chambre des représentants suggérant certaines réformes en vue du démantèlement de leurs activités. Pfizer est de son côté bien orienté après l'annonce du démarrage d'une procédure dite 'en continu' d'homologation de son projet de vaccin anti-Covid en Europe, permettant d'accélérer la mise sur le marché de médicaments ou de vaccins en période d'urgence sanitaire.

