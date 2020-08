Wall Street en ordre dispersé après l'annonce d'un vaccin russe

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 3 août 2020 ( AFP / Angela Weiss )

Wall Stret évoluait sans direction claire mardi en début de séance après l'annonce par la Russie de la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19.

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 1,25% à 28.138,30 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,22% à 10.944,24 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,52% à 3.378,03 points.

La Bourse de New York avait fini la séance de lundi déjà en ordre dispersé, digérant les nouvelles mesures de relance décrétées par Donald Trump pendant le week-end et suivant de près l'escalade des tensions sino-américaines: le Dow Jones avait gagné 1,30%, tandis que le Nasdaq avait reculé de 0,39%.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Russie avait développé le "premier" vaccin contre le nouveau coronavirus, assurant qu'il donnait une "immunité durable".

M. Poutine a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin, nommé "Spoutnik V" (V comme vaccin, ndlr), en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite.

"Pour être honnête, il y a beaucoup de scepticisme sur le vaccin russe, qui a passé à une vitesse éclair plusieurs stades clefs des essais cliniques et qui ne sera sans doute pas accepté par les Etats-Unis", observe Patrick O'Hare de Briefing.com.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a d'ailleurs réagi prudemment à l'annonce russe, rappelant que la "pré-qualification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures "rigoureuses"

Toutefois, selon M. O'Hare, cette nouvelle "est une autre indication que le monde ne fait que se rapprocher du développement d'un vaccin fiable."

Les titres des entreprises qui profiteraient le plus d'un vaccin et d'une réouverture de l'économie s'affichaient en hausse.

C'était le cas des croisiéristes Norwegian Cruise Line (+7,96%), Royal Caribbean (+6,26%) et Carnival (+5,86%), des compagnies aériennes American Airlines (+4,14%), Delta Air Lines (+3,55%) et United Airlines (+3,81%), ou encore des voyagistes Expedia (+5,55%) et TripAdvisor (+6,47%).

En revanche, les grands valeurs technologiques, comme Apple (-0,33%), Amazon (-0,87%), Facebook (-0,94%) et Netflix (-1,27%), reculaient, ce qui pesait sur le Nasdaq.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américain montait à 0,6399%% contre 0,5755% lundi soir.

