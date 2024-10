Wall Street en ordre dispersé ; Alphabet en bonne santé

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé alors que les investisseurs ont pris connaissance à la clôture des comptes trimestriels de Alphabet avant ceux de Meta et Microsoft mercredi, puis d'Apple et Amazon jeudi. La maison-mère de Google a dépassé les attentes du consensus, soutenu par le cloud. Côté statistiques, le rapport JOLTS, très surveillé par la Fed, a fait ressortir des ouvertures de postes inférieures aux attentes.Côté valeurs, Ford a reculé après avoir abaissé ses perspectives 2024. Le Dow Jones a perdu 0,36% à 42233 points et le Nasdaq a glané 0,78% à 18712 points.

Ford (-8,44% à 10,41 dollars) affiche un des plus forts reculs du S&P500 après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Le géant automobile américain table désormais sur un Ebit ajusté 2024 d’environ 10 milliards de dollars contre 10 à 12 milliards précédemment. Cette publication est en fort contraste avec celle de son concurrent General Motors, qui a au contraire relevé ses prévisions la semaine dernière. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le PDG Jim Farley a accusé "une guerre des prix mondiale" "alimentée par des surcapacités", selon Reuters.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 108,7 en octobre, au-dessus du consensus de 99,5. L’indicateur était ressorti à 99,2 en septembre.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,443 millions d'ouvertures de postes en septembre, le consensus étant de 7,980 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,861 millions.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 5,2% en août en rythme annuel, contre un consensus de 4,2%. Il avait avancé de 5,9% en juillet.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 108,23 milliards de dollars en septembre contre un consensus de -95,90 milliards après -94,22 milliards en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Biogen a nommé Daniel Quirk, au poste de directeur médical et de responsable des affaires médicales, à compter du 28 octobre 2024. Le Dr Quirk sera sous la responsabilité de Priya Singhal, responsable du développement. Il était depuis janvier vice-président principal des affaires médicales mondiales pour l'immunologie et les neurosciences chez Bristol-Myers Squibb (BMS) après avoir été vice-président principal des affaires médicales États-Unis et vice-président des affaires médicales américaines pour l'immunologie et la fibrose.

Ford

Ford est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Le géant automobile américain table désormais sur un Ebit 2024 d'environ 10 milliards de dollars contre 10 à 12 milliards précédemment. Ford a déclaré un bénéfice par action ajusté de 0,49 dollar par action au troisième trimestre, contre un consensus de 0,47 dollar. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le PDG Jim Farley a accusé "une guerre des prix mondiale" "alimentée par des surcapacités", selon Reuters.

McDonald's

McDonald's, dont le titre recule de 1% en avant-Bourse, a affiché une baisse plus forte que prévu de ses ventes mondiales au troisième trimestre. Elles sont ressorties en repli de 1,5%, la plus forte baisse en quatre ans, là où le consensus visait une baisse de 0,72%. Les ventes sur les marchés internationaux ont reculé de 2,1 % en raison de la faiblesse des ventes en France et en Grande-Bretagne, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 1,21 %.

Paypal

Paypal a dévoilé une performance mitigée. Au troisième trimestre, l'entreprise américaine de service de paiement en ligne a affiché un bénéfice net en repli de 1% à 1,01 milliard de dollars, soit 99 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,20 dollar, soit 13 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 6% à 7,85 milliards de dollars, légèrement sous les attentes : 7,88 milliards de dollars.

Pfizer

Pfizer est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ses perspectives annuelles. Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un bénéfice par action (BPA) ajusté 2024 entre 2,75 et 2,95 dollars, contre 2,45 à 2,65 dollars précédemment. Les revenus sont attendus entre 61 et 64 milliards de dollars contre de 59,5 et 62,5 milliards de dollars auparavant. Au troisième trimestre le BPA ajusté est de 1,06 dollar contre 0,62 dollar attendu et une perte par action de 17 cents, un an plus tôt.