Wall Street en nette baisse, pas d'effet Anthropic pour les indices américains

Un trader à la Bourse de New York, le 16 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, plombée par un désintérêt des investisseurs pour la plupart des actions, à l'exception d'Anthropic, qui a fait des premiers pas réussis à Wall Street.

Le Dow Jones a perdu 2,19 %, l'indice Nasdaq a cédé 2,25 % et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 2,02 %.

"Anthropic a eu de la chance aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas du reste du marché", juge auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"Cela s'explique en partie par une simple redistribution des capitaux, mais l'autre facteur déterminant ici est d'ordre technique" et "laisse présager une tendance baissière", ajoute-t-il.

Pour son premier jour très attendu de cotation à New York, le créateur de l'agent conversationnel d'IA Claude a clôturé en hausse de 17,07 %. Il a même bondi de plus de 34 % dans les tous premiers échanges.

En prenant en compte le fait que l'entreprise avait relevé son prix initial de cotation mercredi soir face à la forte demande, l'opération "est sans aucun doute un succès", estime M. O'Hare.

L'entreprise a levé un montant record de 81,3 milliards de dollars avec cette entrée en Bourse, dépassant le précédent fixé par SpaceX en juin avec 75 milliards.

Une option de distribution supplémentaire accordée aux banques partenaires pourrait encore élever ce montant.

Compte tenu de la récente vague de ventes, enregistrée en particulier du côté des actions technologiques, "on aurait pu penser que c'était justement cette introduction en Bourse qui allait inverser la tendance, mais cela n'a pas été le cas", selon M. O'Hare.

Les valeurs autour de l'IA ont récemment été pénalisées par les inquiétudes au sujet des restrictions américaines à l'exportation de puces, des perspectives d'un durcissement réglementaire pour les centres de données et de l'absence de rentabilité de nombreux acteurs du secteur.

Le scandale qui a éclaboussé Nvidia et son ex-patron Jensen Huang a ajouté aux préoccupations.

Après un démarrage en petite hausse, le marché s'est rapidement retourné jeudi et les grands secteurs qui le composent ont tous terminé en recul.

"Il y a tout simplement une absence d'acheteurs, et on observe un léger mouvement de fuite vers les valeurs refuges, notamment le marché des bons du Trésor", relève M. O'Hare.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain s'est ainsi détendu à 5,05 % contre 5,07 % à la clôture la veille.

Parmi les titres les plus sanctionnés, le spécialiste des puces AMD - et concurrent de Nvidia - a chuté de 7,72 %. Une enquête a mis en avant l'utilisation de ses puces par certaines entreprises chinoises, malgré les nombreuses sanctions américaines à l'exportation.

Contacté par l'AFP, AMD assure que "ces allégations donnent une image fausse des pratiques commerciales" du groupe.

Le titre AMD avait d'ailleurs profité des déboires de son concurrent liés notamment au sujet sensible de la contrebande de puces.

Nasdaq