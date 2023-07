Wall Street en modeste hausse au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises

La Bourse de New York a ouvert en modeste hausse lundi, prudente après la nouvelle d'une croissance moins bonne que prévu en Chine, et à l'orée d'une semaine chargée en résultats d'entreprises.

Vers 13H50 GMT, l'indice Dow Jones grappillait 0,06%, le Nasdaq avançait de 0,28% et l'indice élargi S&P 500 grignotait 0,07%.

Vendredi, l'indice Dow Jones avait gagné 0,33%, le Nasdaq, à dominante technologique, avait cédé 0,18% et l'indice élargi S&P 500 avait reculé de 0,10%, au terme d'une semaine très positive.

Les gains hebdomadaires ont été de 2,3% pour le Dow Jones, de 2,4% pour le S&P 500 et de 3,3% pour le Nasdaq.

La séance a commencé avec la publication d'un indice d'activité manufacturière en demi-teinte pour la région de New York (Empire State).

L'activité est restée en très légère croissance en juillet, mieux que prévu, mais en net recul par rapport à la cadence de juin.

"L'affaiblissement des projets d'investissements est décevant mais pas forcément décisif", a commenté Kieran Clancy, économiste de Pantheon Macroeconomics.

Hors des frontières des Etats-Unis, c'est la croissance chinoise qui a déçu.

"La croissance du PIB de la Chine a ralenti à +0,8% sur le trimestre, résultant en une croissance annuelle de 6,4%. Cela semble plus impressionnant que cela ne l'est, car le PIB a augmenté du fait du rebondissement après sa baisse imposée par les confinements dus au Covid-19", a commenté Chris Low, économiste en chef de FHN Financial.

Mais selon Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com, la croissance de la Chine n'est "qu'une excuse pour le manque d'intérêt pour les achats à la Bourse de New York".

"Les investisseurs veulent voir ce qui se passe avec les prix des actions cette semaine" entre les espoirs d'atterrissage en douceur de l'économie américaine et les prévisions de résultats des entreprises, a-t-il souligné.

A partir de mardi sont attendus les résultats de Bank of America (+0,72% à 13H45 GMT) et de Goldman Sachs (-0,14%), après les bons chiffres de JPMorgan (+0,79%) et de Wells Fargo (+0,65%) annoncés la semaine dernière.

Le constructeur automobile Tesla (+3%) doit annoncer les siens mercredi, de même que la compagnie aérienne United Airlines (+1,07%) et le leader du streaming Netflix (+2,52%).

Parmi les indicateurs importants attendus, les ventes au détail en juin aux Etats-Unis devraient donner mardi (à 12H30 GMT) une indication de la santé du consommateur, qui est le moteur de la croissance américaine.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans étaient stables à 3,82% contre 3,83%. Ceux à deux ans s'inscrivaient à 4,75% contre 4,76%.

Cette semaine précédant la réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed), prévue les 25 et 26 juillet, les membres du Comité monétaire de la Fed doivent se garder de commentaires.

Une nouvelle hausse des taux d'un quart de point de pourcentage est attendue à 96% par les investisseurs, malgré la pause dans les relèvements observée par la Fed en juin, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group. Cela devrait porter les taux au jour le jour dans une fourchette de 5,25% à 5,50%.

vmt/er