Wall Street: en mode prudent avant le verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 15:07

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note de prudence mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des annonces stratégiques de la Réserve fédérale.



Une demi-heure environ avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance en léger repli.



La Fed annoncera en début d'après-midi si elle relève bien, comme prévu, ses taux d'intérêt de 25 points de base, un niveau inférieur à ses précédentes hausses de taux, qui se situaient jusqu'ici entre 50 et 75 points de base.



Son président, Jerome Powell, tiendra ensuite une conférence de presse afin d'expliquer ses décisions, une occasion qui lui permettra aussi de revenir sur les derniers chiffres de l'inflation et de la croissance.



'Powell pourrait bien indiquer que les conditions financières sont encore trop accommodantes, ce qui retiendrait forcément l'attention des investisseurs et entraînerait une réévaluation du prix des actions', prévient-on chez Wells Fargo.



Les paris sont en tout cas unanimes, ou presque, à l'approche du verdict de la banque centrale. Selon la plateforme FedWatch du CME, plus de 99% des traders misent désormais sur une hausse de taux de 25 points.



Le ralentissement de l'économie américaine, attesté par les récents indicateurs, plaide en faveur d'un ralentissement du resserrement monétaire, tout comme le récent reflux de l'inflation.



Quelques signes de fragilité commencent en particulier à apparaître du côté du marché de l'emploi.



Le secteur privé n'a ainsi créé que 106.000 emplois au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête du cabinet de services en ressources humaines ADP.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, très sensible à l'évolution des anticipations sur la politique de la Fed, amplifie son recul en cédant cinq points de base, à 3,47%.



Au niveau des changes, le dollar reste orienté à la baisse face aux autres grandes devises, une majorité de cambistes misant toujours sur une modération du discours et de la stratégie de la Fed dans les mois qui viennent.



L'euro remonte ainsi aux abords de 1,0910 (+0,4%).



Le marché pétrolier maintient, lui, le cap de la hausse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole de l'Agence américaine sur l'énergie (EIA).



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend actuellement 0,6% à 79,3 dollars.



Côté valeurs, les dernières publications de résultats - que ce soient celles d'AMD, d'Amgen ou d'Altria - semblent accueillies sans grand enthousiasme par les investisseurs.