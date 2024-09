Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en mode d'attente avant l'emploi et la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue sur une note négative mardi matin au sortir d'un long week-end de trois jours, les investisseurs se tenant sur leurs gardes avant la publication de plusieurs indicateurs importants à deux semaines de la réunion de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains avaient signé des scores mitigés la semaine passée. Si le Dow Jones était parvenu à progresser de 1% et à inscrire de nouveaux plus hauts historiques, le Nasdaq s'était lui replié d'environ 1%.



De retour devant leurs écrans après le long week-end de 'Labor Day', les investisseurs devraient probablement se montrer peu actifs en attendant les chiffres cruciaux de l'emploi pour le mois d'août, qui seront publiés vendredi.



Ce rapport, d'habitude si déterminant pour l'orientation des marchés, apparaît cette fois-ci comme l'ultime rendez-vous à cocher avant une baisse de taux le 18 septembre qui semble désormais totalement acquise.



Les économistes prévoient autour de 165.000 créations de postes sur le mois écoulé, contre 114.000 en juillet, pour un taux de chômage en léger repli à 4,2%.



Un chiffre supérieur aux attentes ne suffirait probablement pas à altérer les anticipations de baisse des taux compte tenu du récent reflux de l'inflation et de la lente dégradation du marché du travail.



Mais un rapport plus modeste pourrait bien inciter les investisseurs à envisager une baisse de 50 points de base à l'issue de la réunion comité de politique monétaire de la banque centrale, et non pas de seulement 25 points.



'Quelle que soit la décision de la Fed, la réaction du marché en dira long sur le sentiment des investisseurs', préviennent les équipes de Muzinich & Co.



Dans la matinée, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM mesurant l'activité manufacturière, qui devrait de nouveau s'inscrire en baisse après être resté en territoire négatif depuis 20 mois.



Toujours sur le front des indicateurs, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé donnera mercredi un avant-goût des chiffres que publiera deux jours plus tard le gouvernement pour l'ensemble du marché du travail.



L'actualité sera beaucoup plus calme du côté des résultats de sociétés, avec seuls les comptes de Hewlett Packard Enterprise (HPE) d'intéressants au programme.





