Wall Street en mode apnée avant les droits de douane réciproques

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir en baisse à la veille de la mise en place des droits de douane réciproques voulus par Donald Trump. Sur le front des statistiques, l'indicateur ISM manufacturier, est attendu au cours de la séance. Au chapitre des valeurs, PVH, la maison-mère de Calvin Klein, devrait connaître une séance radieuse à la faveur de l'annonce de solides perspectives. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,39% et de 0,33%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont vacillé lundi sur fond de menaces de guerre commerciale alors que de nouveaux droits de douane doivent entrer en vigueur mercredi. Du côté des valeurs, Moderna a affiché la plus forte baisse du S&P500 après la démission du Monsieur Vaccins de la FDA. Le Dow Jones a gagné 1% à 42001,76 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,14% à 17,299.29 points. Ce dernier a enregistré son plus mauvais trimestre depuis 2022 en cédant 10,4% depuis le 1er janvier. L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut historique à plus de 3100 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en mars sera connu à 15h45. Il sera suivi de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en mars, du rapport Jolts sur les ouvertures de postes en février et des dépenses de construction en février à 16 heures.

Les valeurs à suivre

GE Vernova

Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova annonce une nouvelle alliance stratégique avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) afin de "développer des technologies énergétiques de pointe et former la prochaine génération de leaders du secteur". Dans le cadre de cette alliance, GE Vernova versera 50 millions de dollars sur cinq ans pour financer des initiatives de recherche, des bourses d'études et des stages, ainsi que des programmes de formation et de développement professionnel pour les dirigeants de GE Vernova.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est attendu en baisse. Un tribunal des faillites du Texas a rejeté sa proposition d'accord à 10 milliards de dollars visant à mettre fin à des dizaines de milliers de poursuites. En cause : sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc, accusés de provoquer un cancer des ovaires. "Plutôt que de poursuivre un appel prolongé, la société reviendra au système de responsabilité délictuelle pour plaider et rejeter ces réclamations sans fondement concernant le talc", annonce Johnson & Johnson.

PVH

PVH, dont le titre s'octroie environ 15% en avant-Bourse, a annoncé prévoir un bénéfice par action ajusté annuel supérieur aux estimations des analystes, compris entre 12,40 et 12,75 dollars. La maison mère de Calvin Klein anticipe également pour 2025 une croissance des ventes stable ou légèrement positive là où les analystes ciblaient une baisse de 0,5% après un repli des ventes de 5% un an plus tôt.

Tesla

Les ventes de Tesla ont de nouveau chuté au mois de mars sur les principaux marchés automobiles européens selon les données publiées mardi. Les ventes ont notamment décliné en France et en Suède pour un troisième mois consécutif. Tesla a vendu en mars 3 157 véhicules en France, 911 en Suède et 2 211 en Norvège, soit des baisses de 36,83%, 63,9% et 1% sur un an. Au Danemark, les immatriculations ressortent à 593, en baisse de 65,6 %, et elles ont chuté de 61 % à 1 536 aux Pays-Bas. Tesla publiera demain les chiffres de livraison et de production pour le premier trimestre.