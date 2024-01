Wall Street en méforme ; résultats mitigés pour les banques

(AOF) - Après une pause de trois jours, les marchés actions américains ont repris du service et s'affichent sans direction claire. Au rayon des indicateurs, l'indice manufacturier de la Fed de New York s'est fortement dégradé : -43,70 en janvier, à comparer avec un consensus de -5 et -14,50 en décembre. Côté valeurs, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fait état de résultats mitigés. Si la première a présenté des profits meilleurs que prévu, la seconde a dévoilé des bénéfices en repli. Le Dow Jones recule de 0,32% à 37473 points tandis que le Nasdaq avance de 0,18% à 14995 points.

Bond des profits pour Goldman Sachs au quatrième trimestre et nette baisse pour Morgan Stanley. La première a bénéficié de sa solide performance dans le courtage actions tandis que la seconde a été pénalisée par des charges exceptionnelles. En Bourse, l’action Goldman Sachs gagne 0,88% à 381,08 dollars tandis que celle de Morgan Stanley recule de 3,63% à 86,40 dollars. Sur les trois derniers mois de l’année, les deux banques ont payé, comme les autres établissements bancaires américains, une cotisation spéciale pour contribuer au renflouement la FDIC.

Les chiffres économiques du jour

L’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a reculé à -43,70 en janvier, à comparer avec un consensus de -5 et -14,50 en décembre. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises dans l'état de New York : un niveau au-dessus de 0 indique une amélioration des conditions, en-dessous une détérioration des conditions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Selon les informations rapportées par Reuters, le responsable de la division des avions commerciaux du groupe Boeing a indiqué hier que le constructeur aéronautique américain allait procéder à des "contrôles de qualité supplémentaires" sur le 737 Max après l'accident qui s'est produit début janvier. Un appareil 737 Max 9 de la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines avait été forcé d'atterrir en urgence à la suite de la perte d'une porte d'évacuation.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a présenté des profits meilleurs que prévu à la faveur de sa solide performance dans le courtage actions. Au quatrième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a bondi de 51% à 2 milliards de dollars, soit 5,48 dollars par action. Ce dernier est supérieur au consensus FactSet s'élevant à 3,62 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 7% à 11,32 milliards de dollars, ressortant au dessus des prévisions de Wall Street : 10,8 milliards de dollars.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dévoilé des bénéfices en repli au quatrième trimestre en raison de 452 millions de dollars de charges exceptionnelles. Son bénéfice net a chuté de 32% à 1,54 milliards de dollar, soit 85 cents par action. La banque américaine a mis de côté 218 millions de dollars, après impôts, afin de contribuer au renflouement de la FDIC, drainée de ses fonds lors de la crise des banques régionales en 2023. Elle a également enregistré une charge juridique de 234 millions de dollars.

3M

3M annonce que depuis que l'accord de règlement du litige sur les bouchons d'oreilles destinés à l'armée américaine a été annoncé en août 2023, il a été soutenu par l'ensemble des plaignants et de la communauté militaire dans son ensemble. Tous les plaignants dont les réclamations étaient en cours de traitement avant l'accord de règlement ont désormais accepté d'en bénéficier de renoncer à leurs réclamations. 3M annonce en conséquence qu'elle accélérera le versement prévu de 253,1 millions de dollars, qui sera effectif au plus tard le 31 janvier 2024.

Synopsys

Le fabricant de logiciels Synopsys a bouclé l'acquisition de la société de logiciels d'ingénierie Ansys pour environ 35 milliards de dollars en espèces et en actions, rapporte Reuters. Cette transaction s'inscrit comme la plus grosse acquisition dans le secteur technologique depuis que le fabricant de puces Broadcom a racheté le fabricant de logiciels VMware en novembre dernier pour un montant de 69 milliards de dollars.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après qu'Elon Musk, patron fondateur, a déclaré sur son réseau social X (ex-twitter) qu'il n'était "pas à l'aise" à l'idée de faire du constructeur un leader de l'IA et de la robotique sans posséder quelque 25 % des droits de vote, "assez pour avoir de l'influence, mais pas au point de ne pouvoir être renversé". Musk détient actuellement quelque 13% des actions de Tesla après avoir vendu des milliards de dollars d'actions en 2022, notamment pour financer le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars.