Wall Street, en manque de bonnes nouvelles, baisse avant l'ouverture

Les contrats à terme étaient à la baisse avant l'ouverture de Wall Street jeudi, les investisseurs manquant de bonnes nouvelles sur la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et l'hypothétique soutien économique à l'économie américaine.

A 12H45 GMT, dans les échanges de pré-marché, l'indice vedette Dow Jones (DJIA) perdait 1,12% et le Nasdaq lâchait 1,54%. L'indice élargi S&P 500 était en recul de 1,16%.

La veille, les indices avaient conclu sur des pertes plus modestes. Le DJIA avait perdu 0,58% à 28.514,00 points et le Nasdaq 0,80% à 11.768,73 points. Le S&P 500 a fini en retrait de 0,66% à 3.488,67 points.

"Depuis deux, trois jours, il n'y a guère de nouvelles positives. Il est difficile de parier sur un plan d'aide avec des sénateurs républicains aussi éloignés des propositions démocrates", a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Un accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine avant l'élection présidentielle du 3 novembre semble en effet de plus en plus improbable, en raison de positions "très éloignées" entre le gouvernement Trump et l'opposition démocrate.

"Et puis, il y a le barrage des nouvelles négatives sur le Covid-19 avec deux essais de vaccins suspendus chez Johnson and Johnson et Eli Lilly. Tout cela pèse sur le moral des investisseurs", a poursuivi l'analyste. "Sans parler des nouvelles venant d'Europe" sur la crise sanitaire, a-t-il ajouté.

Sur le front des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la hausse la semaine passée, de manière inattendue, montrant la fragilité de la reprise économique.

Au 10 octobre, quelque 898.000 personnes ont pointé au chômage, un plus haut depuis août, contre 845.000 la semaine précédente, un chiffre revu à la hausse.