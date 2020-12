Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en légère hausse en début de séance Reuters • 03/12/2020 à 16:12









WALL STREET OUVRE EN LÉGÈRE HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en légère hausse dans les premiers échanges jeudi, le marché semblant éprouver le besoin de souffler après l'envolée des dernières semaines et la publication du chiffre meilleur que prévu des inscriptions au chômage. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 92,35 points, soit 0,31%, à 29.976,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 3.671,75 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,2% à 12.374,20 points à l'ouverture. Publiées une heure avant l'ouverture, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus que prévu à 712.000 la semaine dernière après avoir augmenté à 787.000 la semaine précédente. La reprise du marché du travail reste néanmoins fragile, comme l'a montré mercredi l'enquête ADP sur l'emploi privé, avec la recrudescence des contaminations par le coronavirus et les restrictions qui y sont liées, ce qui devrait accentuer la pression sur les décideurs politiques en faveur de l'adoption d'un nouveau plan de relance budgétaire. Sur le marché des devises, le dollar (-0,44%) évolue au plus bas depuis avril 2018 face à un panier de monnaies de référence, affaibli par la perspective d'un compromis entre républicains et démocrates et par l'optimisme sur les vaccins, qui le prive de son attrait de valeur refuge. Le marché prendra connaissance à 15h00 de l'indice ISM des services, attendu en légère baisse pour novembre. Boeing gagne 3,94% au lendemain du premier vol du 737 MAX en présence de la presse depuis sa mise hors service après deux accidents mortels. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.57%