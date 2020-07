Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en légère hausse derrière JPMorgan Cercle Finance • 14/07/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en légère hausse mardi matin, profitant des résultats meilleurs qu'attendu publiés par le géant bancaire JPMorgan Chase. Une vingtaine de minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une modeste progression à l'ouverture. JPMorgan Chase - la plus grande banque américaine en termes d'actifs - progresse de 2% en préouverture après avoir lancé la saison des résultats en dévoilant des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. L'établissement de Wall Street affiche certes un bénéfice net divisé par deux (-51%) à 4,7 milliards de dollars, mais le consensus de marché anticipait un profit bien plus faible. JPMorgan a surtout été plombé par l'envolée de ses pertes de crédit, qui ont bondi à près de 10,5 milliards de dollars, contre seulement 1,15 milliard un an auparavant. Son concurrent Citigroup a lui aussi réussi à faire mieux que prévu en dépit de la flambée de ses provisions pour créances douteuses, qui l'ont conduit à dégager un bénéfice de deuxième trimestre en baisse de 73%. Ces deux bonnes surprises permettent de compenser l'annonce par Wells Fargo d'une perte nette de 2,4 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, à comparer à un bénéfice net de 6,2 milliards un an plus tôt. Côté indicateurs, le Département du Travail a annoncé que les prix à la consommation avaient augmenté de 0,6% en juin par rapport au mois précédent, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne. Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à +0,2%. Un nombre croissant d'analystes pronostiquent néanmoins un possible regain de volatilité avec le démarrage de la saison des résultats, qui s'annonce à haut risque compte tenu de la crise du Covid. Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de Credit Suisse mettent en garde contre un degré élevé d'incertitude politique avant l'élection présidentielle américaine et contre des multiples de valorisation qui atteignent 'des niveaux extrêmes'. Wall Street s'était d'ailleurs brusquement retournée à la baisse hier, l'adoption de nouvelles restrictions en Californie ayant alimenté la nervosité des investisseurs.

