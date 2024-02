Wall Street en légère hausse avant l'inflation américaine

(AOF) - Les indices américains évoluent en légère hausse avant la publication demain des chiffres de l'inflation américaine du mois de janvier. La gouverneure du FMI, Kristalina Georgieva s'est montrée très confiante sur les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Elle estime que les taux d'intérêt pourraient baisser en milieu d'année. Coté valeurs, Diamondback Energy figure parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P500 après l'annonce du rachat d'Endeavor. Vers 17h20, le Dow Jones gagne 0,14% à 38726 points et le Nasdaq avance de 0,28% à 16034 points.

Producteur américain de pétrole de schiste, Diamondback Energy (+10,10% à 167,07 dollars) bondit au S&P 500 après avoir annoncé ce lundi la conclusion d'un accord pour le rachat d'Endeavor (société pétrolière et gazière indépendante du Texas) en actions et en numéraire. Les deux groupes fusionneront dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, dette comprise. Cette fusion donnera ainsi naissance à un opérateur indépendant de premier plan dans la région du bassin Permien aux Etats-Unis.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de la finalisation de son rachat d'Immunogen, qui complète son pipeline en oncologie. Le groupe pharmaceutique abaisse sa prévision de bénéfice par action dilué ajusté pour le premier trimestre 2024, attendu désormais entre 2,26 et 2,30 dollars, contre 2,30 à 2,34 avec un impact dilutif de 0,04 dollar par action lié à l'acquisition d'ImmunoGen. "Avec ImmunoGen, nous avons le potentiel de continuer à redéfinir les normes de soins pour les personnes atteintes de cancer", a déclaré le patron Robert Michael.

Amazon

Amazon a indiqué selon le Wall Street Journal que son service de streaming, Prime Video, diffusera en exclusivité son premier match des séries éliminatoires de la NFL (National Football League) à compter de la saison prochaine. Le mois dernier, le service de streaming Peacock de NBC Universal a diffusé en exclusivité un match de la NFL, qui a attiré 23 millions de téléspectateurs et représenté 30 % du trafic web, ce qui en fait l'événement américain le plus regardé en streaming de tous les temps.

Diamondback Energy

Producteur américain de pétrole de schiste, Diamondback Energy a conclu un accord pour le rachat d'Endeavor (société pétrolière et gazière indépendante du Texas) en actions et en numéraire. Les deux groupes fusionneront dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, dette comprise. Cette fusion donnera naissance à un opérateur indépendant de premier plan dans la région du bassin Permien aux Etats-Unis. La contrepartie de la transaction comprendra environ 117,3 millions d'actions ordinaires de Diamondback et 8 milliards de dollars en espèces.

Gilead

Gilead est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce du rachat de Cimabay Therapeutics pour quelque 4,3 milliards de dollars. L'ajout du produit phare de CymaBay, le seladelpar, pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), complète le portefeuille de Gilead pour les maladies du foie. Ce médicament a reçu de la FDA américaine la qualification de produit de rupture, et s'est vu accorder un examen prioritaire. La CBP est une maladie hépatique rare et chronique qui affecte principalement les femmes, et 1 femme de plus de 40 ans sur 1 000 au Etats-Unis.

Lowe's

JPMorgan a rehaussé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 210 dollars à 265 dollars sur Lowe's. La valeur a également intégré son Analyst Focus List.