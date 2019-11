Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en légère hausse avant l'indice de confiance Cercle Finance • 22/11/2019 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en très légère hausse vendredi matin, dans des marchés qui manquent de direction après le récent rally qui a porté les indices à des niveaux records et qui attendent le dernier indice de confiance des consommateurs du Michigan. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% en moyenne, annonçant une ouverture favorable. Les marchés américains consolident à plat depuis le début de la semaine, les investisseurs se demandant si les promesses d'accord commercial avec la Chine faites par la Maison Blanche finiront un jour par se concrétiser. 'Il faudrait néanmoins que le S&P 500 repasse sous le seuil des 3100 points pour qu'une trajectoire baissière se mette véritablement en place', prévient un trader. Les investisseurs attendent de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, pour lequel le consensus vise 95 en novembre contre 95,5 le mois dernier. La statistique est importante, car la consommation joue actuellement un rôle moteur dans la consommation aux Etats-Unis. 'Alors que l'incertitude pousse les entreprises à réduire leurs dépenses, les ménages américains consomment à un rythme constant', rappelle Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF. Pour l'analyste, la confiance Outre-Atlantique est revenue à ses niveaux pré-crise financière. 'Pour autant, les ménages sont moins optimistes sur les conditions futures qu'à la fin des années 1990. C'est le gage d'une certaine prudence, et cela minimise le risque de correction', estime Bruno Cavalier. Alors que les records de vendredi dernier demeurent très accessibles, Donald Trump a tenté une nouvelle fois d'euphoriser Wall Street ce matin en assurant qu'un accord commercial était 'potentiellement très proche'.

