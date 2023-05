Wall Street en léger retrait en attendant l'inflation cette semaine

La Bourse de New York évoluait en léger retrait, les investisseurs attendant cette semaine de nouvelles données sur l'inflation américaine tandis que le bras de fer sur le plafond de la dette se poursuit.

L'indice Dow Jones cédait 0,27%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,38% et le S&P 500 de 0,17% vers 14H15 GMT.

La place de Londres était fermée lundi en raison des célébrations liées au couronnement de Charles III tandis que celle de Paris tournait au ralenti du fait d'un jour férié.

Après une semaine volatile, une des pires depuis mars pour le S&P 500 et le Dow Jones alors que les banques régionales ont souffert, celles-ci retrouvaient de la vigueur lundi.

PacWest gagnait presque 25% à 7,17 dollars, après avoir décidé de fortement réduire la distribution d'un dividende à un cent seulement ce qui rassurait les investisseurs. Les autres établissements suivaient le mouvement comme Western Alliance (+6,96%) ou Zions Bancorporation (+6,44%).

Les grandes banques étaient stables à l'image de JPMorgan et de Goldman Sachs (+0,15% vers 14H00 GMT) ou Citigroup (+0,71%) et Bank of Americain (+0,65%).

Les investisseurs guetteront lundi en deuxième partie de séance la publication de la dernière enquête trimestrielle de la Réserve fédérale (Fed) sur les conditions de crédits, réalisée auprès des banques (enquête SLOOS).

Cette enquête "importante" menée auprès des prêteurs de 80 grandes banques américaines et de plusieurs banques étrangères aux Etats-Unis devraient éclairer les acteurs du marché "sur l'activité de prêts des banques et comment celle-ci va peser sur la croissance", notait Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le front macro-économique, l'indice des prix à la consommation (CPI) est attendu mercredi et risque d'avoir accéléré en avril à +0,4% contre +0,1% en mars, notamment à cause d'un rebond des prix énergétiques.

Sans compter ceux-ci ni ceux de l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente devrait encore se maintenir à +0,3% contre +0,4% le mois d'avant, selon les prévisions des analystes. Jeudi et vendredi, le gouvernement publiera aussi les prix à la production et ceux à l'importation.

Enfin, le bras de fer sur le plafond de la dette entre l'administration démocrate et les républicains au Congrès, va gagner en intensité cette semaine.

Au cours du week-end, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a encore martelé qu'il fallait éviter le défaut de paiement des Etats-Unis possible dès juin.

Un défaut de paiement des Etats-Unis sur leur dette entraînerait le "chaos financier et économique", a averti dimanche Mme Yellen, alors que l'opposition républicaine refuse toujours de relever sans condition le plafond de la dette.

Pour la ministre américaine des Finances, ce serait "une catastrophe économique et financière".

"Le président Biden a invité les dirigeants du Congrès à une réunion sur le sujet mardi, dans un effort pour trouver un terrain d'entente", a rappelé art Hogan de B. Riley Wealth management.

Le gouvernement de Joe Biden a prévenu que faute d'accord les Etats-Unis pourraient ne plus pouvoir faire face à leurs engagements dès début juin, ce qui les mettrait en situation de défaut, une première dans l'histoire du pays.

Parmi les résultats trimestriels, Disney (+2,62%) annoncera les siens mercredi et les analystes s'attendent à une hausse importante du nombre de ses abonnés au service de streaming Disney+.

Le fabricant américain d'équipements médicaux Baxter International (+1,35%) était salué après l'annonce de la vente de sa filiale de biopharma pour 4,25 milliards de dollars aux investisseurs Advent International et Warburg Pincus.

Le titre du groupe de cosmétiques Estée Lauder, fortement ébranlé la semaine dernière après une baisse de ses prévisions annuelles, gagnait 1,46% vers 14H15 GMT.

Des informations de presse évoquent le projet du milliardaire et actionnaire activiste Nelson Peltz de demander des changements à la direction du groupe.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons à 10 ans se tendaient légèrement à 3,49% contre 3,43% vendredi.

vmt/abx