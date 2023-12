Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en léger repli avant l'indice de confiance information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, dans des marchés qui manquent de direction après le récent 'rally' qui a porté les indices à des niveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent en moyenne de 0,2%, annonçant un début de séance négatif.



Les investisseurs semblent vouloir attendre les prochains indicateurs économiques avant de prendre de nouvelles positions, alors que les indices ont multiplié les plus hauts historiques au cours des dernières séances.



Le Nasdaq a dépassé mardi la barre des 15.000 points pour la première fois depuis deux ans, date de ses derniers pics absolus.



Quant au Dow et au S&P 500, ils viennent de signer sept semaines consécutives de hausse qui leur ont permis de multiplier les records historiques et se dirigent vers une huitième séance de progression d'affilée.



Après le ton rassurant adopté par la Fed la semaine passée, les intervenants attendent de prendre connaissance demain des derniers chiffres de l'inflation, qui ne manqueront pas d'alimenter le débat sur la politique monétaire.



Dans l'immédiat, les investisseurs surveilleront, dans le courant de la matinée, les ventes de logements anciens et l'indice de confiance du consommateur.



Au vu du repli des prix de l'essence en forte baisse, de la faiblesse du chômage et de la bonne santé des marchés financiers, ce dernier est attendu en hausse à 104 en décembre, contre 202 au mois de novembre.



Du côté des valeurs, le titre du groupe de messagerie et de logistique FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique des Etats-Unis, est attendu en baisse de 10% après des résultats décevants.



'Il s'agit de la première publication de résultats inférieure aux attentes depuis septembre 2022, suite à quatre publications meilleures que prévu qui avaient poussé le titre à des plus hauts annuels', font valoir les analystes de Jefferies.





