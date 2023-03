Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en léger repli après une statistique solide information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a perdu un peu de terrain mardi après la parution d'une statistique solide susceptible de renforcer la prudence de la Fed : le Dow Jones a cédé 0,1% à 32394 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 0,4% à 11716 points.



Peu après l'ouverture, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board est ressorti à 104,2 au mois de mars, contre 103,4 en février, alors que le consensus l'attendait en léger recul en raison des récentes turbulences ayant affecté les marchés financiers.



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs américains sur leur situation actuelle s'est repliée à 151,1, contre 153 le mois précédent, mais celle mesurant leurs anticipations s'est redressée à 73, après 70,4 en février.



Cette bonne surprise concernant le moral des ménages est venue confirmer la résistance de la première économie du monde, et donc le scepticisme grandissant concernant l'opportunité d'une éventuelle réduction des taux de la Fed.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estimaient à tout juste 50% la probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point des taux directeurs à l'issue du FOMC du mois de mai, contre 40% la veille.



Dans l'actualité des valeurs, Walgreens Boots Alliance s'est adjugé 2,7% malgré un BPA ajusté trimestriel en diminution de 27% pour la chaine de drugstores, reflétant la baisse des volumes de vaccins et de tests contre la Covid-19.



Paramount a grimpé de 3,1%, soutenu par une note de Bank of America dans laquelle ce dernier a relevé sa recommandation sur le titre du groupe de médias et de divertissement à l'achat, contre 'neutre' précédemment.





