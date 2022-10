Wall Street: en léger repli après les chiffres d'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 08:19

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (-0,1%), le S&P 500 (-0,33%) et le Nasdaq (-0,09%) ont terminé la séance légèrement négatif après la parution des premiers chiffres concernant l'inflation aux Etats-Unis, à la veille du rapport mensuel sur les prix à la consommation.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en septembre à 8,5% en données brutes et à 5,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 8,7% et 5,6% observés au mois d'août.



Ces chiffres interviennent à la veille de la hausse des prix américains à la consommation pour le même mois, que Jefferies anticipait en léger ralentissement vers +8,1% en variation annuelle (mais en accélération à +6,6% hors énergie et alimentation).



'L'inflation sous-jacente supérieure à l'objectif de la banque centrale semble désormais plus ancrée, et bien que l'inflation globale soit toujours susceptible de se modérer à terme sur notre horizon cyclique, cela devrait prendre du temps', indiquait-on lundi chez PIMCO.



En cours de séance, les opérateurs ont scruté les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, au cours de laquelle elle a relevé son objectif de taux directeurs de 75 points de base et a prévenu de hausses supplémentaires à venir.



Sur le plan des valeurs, le groupe agroalimentaire PepsiCo indique relever sa prévision de croissance organique des revenus pour 2022 à +12%, et celle de hausse de son BPA coeur à taux de changes constants à +10%, à l'occasion de ses trimestriels.



GE a annoncé le dépôt de la déclaration d'enregistrement Form 10 auprès de la Securities and Exchange Commission ('SEC') des États-Unis pour la scission prévue au début de l'année 2023, de sa division Healthcare, qui sera appelée GE HealthCare.



Moderna et Merck ont annoncé aujourd'hui que Merck avait exercé son option pour développer et commercialiser conjointement l'ARNm-4157/V940 du vaccin anticancéreux personnalisé (PCV) conformément aux termes de l'accord de collaboration et de licence existant entre les deux partenaires.



L'ARNm-4157/V940 est actuellement évalué en association avec KEYTRUDA, en tant que traitement adjuvant pour les patients atteints de mélanome à haut risque dans un essai clinique de phase 2 mené par Moderna.



La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition de l'activité Mobility and Materials de DuPont par Celanese.