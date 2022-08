Wall Street: en léger repli après la surprise de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 17:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en léger repli vendredi en dépit du chiffre bien meilleur qu'attendu des créations d'emplois aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de moins de 0,1% à 32.719 points, tandis que le Nasdaq Composite cède environ 0,5% à 12.660,9 points.



Le S&P 500, qui affiche encore un gain de plus de 0,3% sur la semaine, est bien parti pour aligner une troisième semaine consécutive de hausse, sa meilleure performance depuis le mois d'avril.



Alors qu'elle est techniquement en situation de récession sur les six premiers mois de l'année, l'économie américaine continue à multiplier les signes de résistance.



Le Département du Travail a ainsi fait état ce matin de 528.000 créations d'emplois en juillet, soit plus de deux fois plus qu'attendu par le consensus.



Pour les analystes de Commerzbank, cela signifie que pour maîtriser l'inflation, la Fed devra vraisemblablement encore augmenter substantiellement ses taux directeurs.



La banque germanique s'attend ainsi à ce que les appels à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base s'intensifient au sein de l'institution avant sa réunion du mois prochain.



La nouvelle fait monter le dollar ainsi que les rendements des obligations d'Etat.



Du côté des valeurs, Lyft grimpe de plus de 14% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et livré des prévisions de rentabilité jugées encourageantes à horizon 2024.



Amazon.com perd pas loin de 1% après l'annonce du rachat pour 1,7 milliard de dollars du fabricant de l'assistant-robot Roomba, iRobot, dont le cours de Bourse s'envole lui de 19% suite à l'annonce du rapprochement.