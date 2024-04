Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en léger recul avant le discours de Powell information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi, accentuant ses pertes de la veille, avant des déclarations très attendues du président de la Réserve fédérale Jerome Powell en cours de séance.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance en léger repli.



Les observateurs n'attendent aucune annonce spectaculaire de la part du patron de la Fed à l'occasion du forum économique de l'Université de Stanford, qui se tiendra en fin d'après-midi.



Le président de la banque centrale pourrait néanmoins fournir aux marchés de nouvelles indications sur son évaluation de la conjoncture économique et sur les projets de l'institution en matière de taux.



Vendredi dernier, celui-ci avait insisté sur le fait qu'il faudrait 'davantage de confiance' quant à un prochain retour de l'inflation vers l'objectif de 2% afin d'enclencher de premières baisses de taux.



'Le président de la Fed vendredi est ainsi apparu nettement plus 'centriste', c'est-à-dire un peu moins accommodant que lors de son intervention en conférence de presse lors de la dernière réunion de la Fed', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



La prise de risque devrait par ailleurs rester limitée dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM des services, qui devrait montrer que l'activité est restée en légère expansion dans le secteur tertiaire au mois de mars.



Annoncé une heure avant l'ouverture, le fait que le secteur privé américain ait généré 184.000 nouveaux emplois au mois de mars selon l'enquête d'ADP, un chiffre plus important que prévu, n'a pas eu beaucoup de répercussions sur les marchés.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux derniers développements sur le marché pétrolier, où le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reste orienté à la hausse, à près de 85,7 dollars le baril (+0,6%), conséquence des récentes frappes israéliennes menées contre l'Iran.



A plus de 2300 dollars l'once, l'or établit de son côté de nouveaux plus hauts historiques, ce qui montre que les investisseurs cherchent actuellement à protéger leurs portefeuilles face aux incertitudes économiques et géopolitiques du moment.





