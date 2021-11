Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en léger recul après des indicateurs mitigés information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère baisse mercredi et semble en passe de démentir la tradition de Thanksgiving, qui veut que les marchés montent quasi-systématiquement à cette période de l'année. En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,3% à 35.720,5 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,4% à 15.718,1 points. Sans trop appuyer leurs ordres de vente, les investisseurs sanctionnent les chiffres économiques contradictoires parus dans le courant de la matinée. Le dernier indicateur publié concernant le moral des ménages américains s'avère particulièrement mauvais: l'indice de l'Université du Michigan est retombé en novembre à 67,4, un plus bas de presque 10 ans, en raison de la remontée brutale de l'inflation. Les dépenses de consommation des ménages ont pourtant augmenté de 1,3% en octobre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce. Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles ont diminué pour s'établir à 199.000 la semaine dernière, contre 270.000 la semaine précédente, ce qui constitue leur niveau le plus faible depuis novembre 1969. Autre facteur baissier, les commandes de biens durables ont accusé une baisse inattendue en octobre, pour le deuxième mois d'affilée, un signe que l'économie américaine pâtit toujours des pénuries et de l'inflation. Tous ces chiffres mitigés relancent par ailleurs les incertitudes entourant une éventuelle réduction de soutien de la part de la Réserve fédérale, dont les 'minutes' de la dernière réunion permettront d'en savoir plus cet après-midi. Mais ce sont surtout les rendements obligataires qui semblent poser problème, avec des taux longs qui n'en finissent plus de monter depuis lundi. Le rendement des Treasuries à 10 ans' renoue avec ses récents sommets (1,68%) tandis que le '30 ans' a refranchi la barre symbolique des 2% contre 1,88% il y une semaine. Côté valeurs, HP grimpe de plus de 10% après la publication hier soir d'un BPA ajusté en hausse de 52% à 0,94 dollar sur le dernier trimestre, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui était de 84-90 cents. Deere bondit lui de 6%, le constructeur d'engins agricoles ayant dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait part de prévisions optimistes pour le nouvel exercice. Cette séance de jeudi constitue la dernière séance complète de la semaine, puisque les marchés américains seront fermés demain pour ne rouvrir que pour une demi-séance vendredi.

