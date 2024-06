Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : en hausse, sur le fil, malgré les taux information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 23:59









(CercleFinance.com) - A 48H de la fin du 1er semestre, Wall Street semble manquer d'inspiration, et de carburant.



La journée se termine juste un peu mieux qu'elle n'avait commencé, mais les gains ne sont pas convaincants.



L'indice Dow Jones a grappillé 0,05% à 39.127, le S&P 500 +0,15% à 5.478 et le Nasdaq parvient à engranger +0,5% à 17.805.



Sur le premier semestre, le S&P-500 bondit de +15%, le Nasdaq de près de +18%.

Sa hausse du jour doit beaucoup à Mongo Db +6,7%, Tesla +4,8%, Amazon +3,9%, Dexcom +2,9%, Apple +2%.

Mais les score sont assez partagés vu les replis de Paychex -6,1%, Qualcomm -2,4%, Zscaler -2%, AMD -1,7%.

Le 'S&P' a surtout profité de la flambée de Fedex +15,5%, UPS +2,8%





