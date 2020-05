Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse réduite, Norwegian et Hertz en danger Cercle Finance • 05/05/2020 à 23:25









(CercleFinance.com) - Aux Etats Unis, les indices US s'inscrivent en hausse pour la seconde séance consécutive mais finissent très loin des sommets affichés peu avant la mi-séance. Les propos du vice-président de la FED, Richard Clarida, avaient en effet de quoi dissiper un optimisme un peu trop béat: il s'attend à un taux de chômage supérieur à 30% et jamais vu depuis les années 40 (en fait, depuis la récession de l'après seconde guerre mondiale). Il indique s'attendre à ce que la crise du Covid-19 continue d'impacter négativement l'économie à court terme tandis qu'il fait peser 'des risques considérables' à moyen terme (sans évoquer directement le gonflement intersidéral de la dette en 2020, mais chacun y pense). Les gains se retrouvent réduits de moitié pour le Nasdaq (+1,13%) et des deux tiers pour le Dow Jones (+0,56%), le S&P500 gagnant +0,9%, toujours dopé par les 'GAFAM'. La très bonne entame de séance aurait été motivée par les anticipations de levée des mesures de confinement aux Etats Unis dans plusieurs états (pas les plus industrialisés -à part la Californie- mais symboliquement, le retour à la normale s'enclenche) puis rassuré par des chiffres 'macro' moins pires que prévu (sortis à 14H30 puis 16H). L'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité dans le secteur privé ressort à 27, un peu en-deçà de l'estimation flash de 27,4 mais tout de même très proche du consensus. Le PMI accuse un repli de -13,9Pts par rapport aux 40,9 du mois de mars, établissant ainsi son pire score depuis l'origine. L'autre baromètre majeur publié ce mardi était l'indice ISM non-manufacturier (baromètre de l'activité du secteur tertiaire) et c'est la meilleure surprise que Wall Street ait pu connaître depuis 1 mois : l'ISM des' services' chute de 52,5 vers 41,8 en avril mais c'est un moindre mal puisque le consensus l'anticipait en chute de -16Pts vers 36,8, c'est à dire au même niveau qu'au pire moment de la crise des 'subprime'. Petite déception du côté du déficit commercial qui s'est creusé à -44,4 milliards de dollars en mars 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -39,8 milliards le mois précédent (révisé de -39,9 milliards en estimation initiale). Cette séance a été aussi marquée par un spectaculaire rebond du pétrole, de +23% ce soir à New York avec : le WTI tutoie les 25$ sur ce qui s'apparente de plus en plus à une vague de rachats de 'short', en partie motivée par la publication d'une nette réduction de la production de 'shale oil' aux Etats Unis la semaine dernière. Après la clôture, Disney a publié ses résultats (qui étaient très attendus): le bénéfice chute de -93% (à 0,26$/titre, soit 0,46Mds$ contre 5Mds$ l'an passé) car sans surprise, la fermeture des parcs à thème prive le groupe d'1Md$ de chiffre d'affaire. Le groupe qui a réussi à accroître fortement le nombre des abonnés (la barre des 50 millions a été franchie) à son bouquet de chaines (streaming) au 1er trimestre ne renouvellera pas l'exploit au second avec le début du déconfinement. Le 2ème trimestre pourrait être encore pire que le premier (parc fermés, abonnements moins nombreux, toujours pas d'événements sportifs pour rapporter des recettes publicitaires sur ses chaînes thématiques ESPN). Le titre perdait -3% en transactions électroniques (vers 98$), menaçant clairement d'accélérer son repli sous la barre des 100$. Le titre Hertz plongeait de -16% alors que des rumeurs de dépôt de bilan (Chapter -11) circulent avec insistance, malgré un délai accordé par ses créanciers. Séance de cauchemar pour les croisiéristes alors que Norwegian Cruise (-22,6%) indique douter de sa capacité à poursuivre ses activités malgré une récente ligne de crédit de 1,55Mds$ qui se compare à 6Mds$ d'endettement (alors que le groupe ne dispose plus que de 250Mns$ de trésorerie, de quoi tenir quelques semaines). Le secteur du tourisme et des compagnies aériennes était lourdement impacté avec Carnival à -8,7%, United Airlines (et Boeing) -4,6%, Delta -3,8%, American Airlines -3,2%...

