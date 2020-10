Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en hausse, optimiste sur les mesures de soutien Reuters • 09/10/2020 à 22:46









WALL STREET FINIT EN HAUSSE par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par l'espoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,57% ou 161,39 points à 28 586,9. Le S&P-500, plus large, a pris 30,27 points, soit 0,88%, à 3 477,1. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 158,96 points (1,39%) à 11 579,94 points. Malgré l'échec d'une nouvelle discussion vendredi entre la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur un plan de soutien global, les investisseurs en actions continuent de tabler d'une part sur l'adoption prochaine de mesures ciblées, d'autre part sur une victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre qui ouvrirait la voie à une relance budgétaire plus massive. Après avoir fait chuter Wall Street mardi en annonçant la rupture des négociations sur la relance avec les démocrates, Donald Trump a redonné des couleurs aux marchés en évoquant des mesures ciblées pour le secteur aérien, pour les petites entreprises ou les ménages. "Le marché réagit bien à la volte-face de Trump et à ces nouvelles mesures de soutien beaucoup plus importantes que précédemment", déclare Tim Ghriskey, stratège d'investissement à Inverness Council à New York. "Cela illustre le fait qu'il est un peu désemparé. Il y a beaucoup de politique là-dedans, mais beaucoup de gens pensent que l'économie a vraiment besoin de soutien, donc c'est une bonne chose", ajoute-t-il. Le secteur technologique affiche la plus forte hausse sectorielle du S&P 500. Aux valeurs, Xilinx a grimpé de 14% après qu'Advanced Micro Devices a annoncé être en discussions avancées en vue de son rachat, une opération dont le montant pourrait dépasser 30 milliards de dollars. General Electric a gagné 2,8% après que Goldman Sachs a repris le suivi de la valeur à l'achat. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.