Wall Street: en hausse modérée derrière le PIB et Meta

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi matin dans le sillage des bons résultats de Meta et de chiffres du PIB suggérant un net ralentissement de la croissance susceptible d'inciter la Fed à abaisser ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Selon la toute première estimation du Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté à un taux annualisé de 1,1% au premier trimestre, marquant ainsi un coup de frein par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



A priori, ces données renforcent légèrement la perspective de voir la Réserve fédérale américaine procéder à une baisse de taux après la fin de son cycle de resserrement monétaire, prévu la semaine prochaine.



Mais les analystes relativisent cette décélération, qu'ils attribuent à des facteurs purement temporaires.



'L'élément le plus pénalisant provient de la baisse significative de la constitution de stocks, alors que la consommation des ménages reste, elle, particulièrement solide', font valoir les équipes de Commerzbank.



La statistique favorise d'ailleurs un rebond du dollar et des rendements obligataires, celui des bons du Trésor à dix ans repassant au-dessus de 3,47%.



Le début de journée a aussi été animée par une nouvelle vague de publications de résultats, cette fois plutôt bien accueillies par les investisseurs.



Le géant biopharmaceutique Merck a ainsi relevé et resserré sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2023 à l'occasion de la publication de résultats de premier trimestre soutenus par l'oncologie et les vaccins.



Le groupe industriel diversifié Honeywell a également annoncé avoir rehaussé ses objectifs annuels après avoir fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'exercice.



Très en vue en préouverture, Meta grimpe de 15% en cotations avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel largement au-dessus des estimations, rassurant les investisseurs quant à sa capacité à continuer à générer de la croissance.





