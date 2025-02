Wall Street en hausse, McDonald's et l'acier en vedette

(AOF) - Les indices sont en hausse à Wall Street. Alors que Donald Trump impose dès aujourd'hui d’une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis, Nucor et Steel Dynamics figurent parmi les plus fortes hausses du S&P500. "Le marché ne surréagit pas, estimant qu’il s’agit encore d’une technique de négociation", explique cependant Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM. Côté valeurs, McDonald’s bondit malgré une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles aux États-Unis. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,08% à 44 340 points et le Nasdaq Composite 1,06% à 19729 points.

McDonald's bondit de 4,67% à 308 dollars. La chaîne américaine a pourtant enregistré un repli de ses ventes domestiques au quatrième trimestre, ressortant comme le plus fort recul trimestriel depuis près de cinq ans. Dans le même temps, la firme américaine a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,83 dollars, ressortant conforme aux attentes du marché. D'octobre à décembre, la firme américaine a atteint un chiffre d'affaires de 6,39 milliards de dollars, contre 6,41 milliards à la même période l'an dernier et un consensus de 6,45 milliards de dollars.

3M est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé le départ en retraite de Mike Roman, président du conseil d'administration depuis 2019. CEO depuis mai 2024, William Brown devient président du conseil d'administration à compter du 1er mars 2025. Mike Roman quitte également son poste d'administrateur. "Je suis convaincu que Bill saura s'appuyer sur ces bases solides pour diriger 3M vers l'avenir", a déclaré Mike Roman. David P. Bozeman, président et CEO de C.H. Robinson Worldwide, a été élu au conseil d'administration de 3M.

Les secteurs de l'acier et de l'aluminium aux Etats-Unis (Nucor, Alcoa, Century Aluminium, Steel Dynamics) sont attendus en hausse au lendemain de nouvelles annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Le président américain va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. Les annonces détaillées sur ce sujet auront lieu ce lundi, a précisé le chef d'État. Il a aussi indiqué qu'il annoncerait mardi ou mercredi "des droits de douane réciproques".

Hertz a annoncé vendredi avoir obtenu le rejet d’une action en justice intentée par des détenteurs de bons de souscription et qui aurait pu amener la société de location de voitures à leur devoir des centaines de millions de dollars à la suite d'une série d'opérations de financement. Reuters précise que des fonds associés à Discovery Capital Management ont affirmé dans une plainte déposée en juin dernier que Hertz avait subi une "recapitalisation" de plusieurs milliards de dollars entre novembre 2021 et décembre 2023.

La demande a été affectée par une brève épidémie d'E.coli, tandis que les clients sont restés attentifs à leurs dépenses.

Vendredi, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aux côtés du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, Donald Trump a précisé que Nippon Steel renonçait à l'acquisition d'U.S. Steel. Le chef d'Etat compte discuter bientôt avec le PDG du métallurgiste japonais sur le sujet. "Nippon Steel envisage un investissement plutôt qu'un rachat", a déclaré le président américain. L'entreprise japonaise investirait massivement aux États-Unis pour moderniser les capacités de production d'US Steel et garantir son avenir.