Wall Street: en hausse malgré l'emploi mitigé

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note favorable vendredi matin, en dépit d'une statistique de l'emploi très supérieure aux attentes qui pourrait inciter la Fed à relever de nouveau ses taux.



A en croire les marchés des 'futures', le Dow Jones s'oriente vers une ouverture en hausse de 0,7% tandis que le Nasdaq se dirige vers des gains de 0,4%.



Les chiffres publiés une heure avant l'ouverture des marchés montrent que l'économie américaine a créé 339.000 emplois non agricoles au mois de mai, un nombre largement supérieur au consensus qui visait 230.000.



Les contrats à terme ont effacé une partie de leurs gains suite à cette annonce avant de repartir à la hausse, le marché voulant croire que la remontée du taux de chômage, qui s'est accru de 0,2 point à 3,7%, incitera la Réserve fédérale à rester mesurée.



'Ce rapport sur l'emploi américain fournit un tableau mitigé', estiment les économistes de Commerzbank.



'D'un côté, le nombre des créations de postes surprend à la hausse, mais d'autres détails pointent vers un ralentissement du marché du travail', poursuivent-ils.



'Il est donc probable que la Fed campe sur ses positions à l'issue du prochain FOMC en laissant ses taux inchangés', conclut la banque allemande.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les traders continuent toujours de parier à une large majorité (68%) que la Fed optera pour un statu quo à l'issue de sa réunion des 13 et 14 juin.



Sur le marché des taux, le rendement de l'emprunt à 10 ans, référence du compartiment obligataire, remonte malgré tout au-delà de 3,66%.



La dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis incitent les investisseurs à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine.



Le Sénat américain a en effet approuvé dans la nuit un projet de loi prévoyant la suspension jusqu'en 2025 du plafond de la dette américaine, écartant ainsi le scénario d'un défaut de paiement qui aurait réduit à néant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Sur cette semaine écourtée pour cause de 'Memorial Day', le Dow Jones affiche pour l'instant une performance globalement stable, tandis que le Nasdaq Composite gagne près de 1%.





