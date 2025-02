Wall Street en hausse, les tensions commerciales dans le viseur

Trader sur la parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 30 janvier 2025 à New York. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait dans le vert mardi, soulagée par la suspension des droits de douane que Donald Trump projetait d'imposer au Mexique et au Canada mais inquiète de la guerre commerciale déclenchée avec la Chine.

Vers 15H15 GMT, le Dow Jones grappillait 0,06%, l'indice Nasdaq grimpait de 1,03% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,52%.

"Les marchés prennent un peu de recul et sont dans une position d'attente face à ce qui pourrait ou non se concrétiser au niveau des droits de douane et de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine", note pour l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Pékin a annoncé mardi l'introduction dès le 10 février des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz américains, et de 10% sur le pétrole et d'autres biens, comme les machines agricoles, les véhicules de sport de grosse cylindrée et les camionnettes.

Ces mesures ont été annoncées quelques minutes après l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% des droits de douane américains sur l'ensemble des produits importés de Chine.

Pour M. Hogan, le fait que Pékin laisse un délai de quelques jours avant l'entrée en vigueur de ces surtaxes montre "qu'il y a de l'espace pour des négociations et des concessions", comme cela a été le cas entre Washington, Ottawa et Mexico.

Dans un accord de dernière minute, Washington a suspendu lundi soir, pour un mois, son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique en échange d'un renforcement des contrôles aux frontières par les deux pays.

Alors que cette suspension est temporaire et que l'Union européenne est aussi menacée par Donald Trump, "tout est en suspens" et est "susceptible de changer pour le meilleur ou pour le pire", a écrit dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Le marché s'efforce de tenir bon, en espérant que le scénario le plus pessimiste en matière de droits de douane n'entraînera pas une stagflation", une stagnation de la croissance économique avec une inflation élevée, mais les investisseurs sont "consternés par l'incertitude générée par toutes les discussions autour des droits de douane", a ajouté l'analyste.

Mardi, les investisseurs digèrent aussi une nouvelle vague de résultats et disposent "désormais d'un échantillon suffisant pour affirmer que les résultats du quatrième trimestre ont eu un effet positif sur les marchés", estime Art Hogan.

Ainsi, vers 15H10 GMT, le groupe d'analyse de données Palantir s'envolait (+27,24%) après avoir annoncé des résultats largement au-dessus des attentes, dont un chiffre d'affaires en hausse de 36% au quatrième trimestre, et partagé des prévisions meilleures qu'attendues.

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder dégringolait lui de plus de 15% après l'annonce de la suppression de 5.800 à 7.000 postes nets d'ici fin 2026 dans le cadre d'un plan destiné à remonter la pente, après un nouveau trimestre de recul des ventes mondiales.

Le laboratoire américain Merck évoluait lui aussi dans le rouge (-10,36%). S'il a publié des ventes en hausse au quatrième trimestre 2024, toujours soutenues par ses médicaments phares en oncologie et pour la santé animale, les ventes de son vaccin contre le papillomavirus Gardasil ont en revanche chuté.

Côté publication, le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a mis en évidence une baisse des offres d'emplois en décembre, supérieure aux projections des économistes.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait légèrement à 4,55%, contre 4,56% la veille.

