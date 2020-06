Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en hausse, le S&P 500 boucle son meilleur trimestre depuis 1998 Reuters • 30/06/2020 à 22:55









LA BOURSE DE NEW YORK TERMINE EN HAUSSE par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - L'indice phare de la Bourse de New York, le Standard & Poor's 500, a terminé mardi sur une hausse de 1,5% et boucle son meilleur trimestre depuis 22 ans grâce aux espoirs de reprise de l'économie américaine après la crise sanitaire. Le S&P-500 a progressé de 47,05 points à 3.100,29. Après une chute spectaculaire de 20% sur les trois premiers mois de l'année, le S&P 500 affiche une hausse de plus de 19,95% sur l'ensemble du deuxième trimestre, sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 1998, en plein boom des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a gagné de son côté 0,85% ou 217,08 points à 25.812,88 et le Nasdaq Composite a avancé de 184,6 points (+1,87%) à 10.058,76 points. Soutenant la tendance, l'indice de confiance du consommateur américain calculé par le Conference Board a poursuivi sa remontée en juin à un rythme plus soutenu qu'attendu. Les investisseurs restent toutefois prudents face aux multiples signes de résurgence des cas de contamination par le coronavirus aux Etats-Unis. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a ainsi réaffirmé mardi que l'évolution de la conjoncture économique restait "hautement incertaine". Le Dr Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a de son côté prévenu que rien ne garantissait que les Etats-Unis disposeraient d'un vaccin efficace contre le Covid-19 et que la propagation du virus pourrait encore s'aggraver. "Ce que tout le monde voit, c'est que si l'on parvient à mettre fin à la propagation du virus ou à la ralentir, la Fed a mis littéralement tellement d'argent que lorsque cela repartira, cela repartira en flèche dans l'autre sens", a expliqué JJ Kinahan, stratège à TD Ameritrade à Chicago. Les gains du Dow Jones ont été limités par une chute de 5,7% de l'action Boeing qui, après avoir grimpé de 14% la veille, a pâti de la décision de Norwegian Air d'annuler les commandes d'une centaine d'appareils et de réclamer des dédommagements. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.