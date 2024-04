Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en hausse grâce à Powell en attendant l'emploi information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, alors que les derniers propos de Jerome Powell ont conforté la perspective de prochaines baisses de taux à la veille des chiffres de l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



La prudence pourrait toutefois limiter la prise de risques dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars, qui paraîtront demain.



Le consensus vise un net ralentissement des créations d'emplois à 200.000, contre 275.000 en février.



Ce matin, le marché a pris connaissance d'une remontée des inscriptions au chômage, à 221.000 la semaine dernière, contre 212.000 la semaine précédente, signe d'une petite détente du marché du travail.



L'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le privé, publiée hier, avait au contraire montré que les tensions sur le marché de l'emploi peinaient à se résorber.



Afin de se faire un avis définitif, les investisseurs suivront avec attention, demain, le rapport officiel du Département du Travail, qui pourrait bien influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale.



Après les propos rassurants tenus hier par le président de la Fed, les investisseurs tablent avec une probabilité de presque 62% sur une première baisse du coût du crédit en juin, selon le baromètre Fedwatch du CME.



Lors d'une intervention mercredi à l'Université de Stanford (Californie), le patron de la banque centrale a confirmé que 'si l'économie continue d'évoluer globalement comme nous le prévoyons, la plupart des membres du FOMC estiment qu'il sera probablement pertinent de commencer à abaisser les taux directeurs à un moment donné cette année'.



Suite à ces déclarations, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'est légèrement tassé avant de remonter à nouveau, au-delà de 4,37%, toujours à des niveaux proches d'un pic de quatre mois.





