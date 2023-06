Wall Street en hausse en début de séance, cherche à maintenir l'élan

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, tentant de maintenir l'élan de la veille qui a vu le marché franchir un seuil important à la hausse, avant une semaine riche en événements et indicateurs.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones s'appréciait de 0,13%, l'indice Nasdaq gagnait 0,93% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,46%.

Le S&P 500 est parvenu à finir jeudi à 20% au-dessus de son plus bas en clôture du 12 octobre, ce qui signifie que Wall Street est passé en "bull market", c'est-à-dire un marché haussier, un seuil psychologique important pour les opérateurs.

"Le marché vit une transition intéressante", a commenté Quincy Krosby, analyste de LPL Financial. "L'humeur a changé. Des investisseurs institutionnels, qui se tenaient à l'écart, se réengagent."

"La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si la bonne séquence va se poursuivre", a estimé, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"La réponse dépendra des données économiques, de la croissance des résultats de sociétés et de la politique monétaire", a-t-il poursuivi.

Les indices triomphaient vendredi de l'attentisme qui menaçait la place new-yorkaise avant une semaine chargée en actualité, avec l'indice des prix CPI lundi et la réunion, mardi et mercredi, de la banque centrale américaine (Fed), dont on attend un statu quo.

Pour Quincy Krosby, le fait que le mouvement de ces derniers jours ait été accompagné par les petites et moyennes capitalisations, "plus en prise directe avec l'économie", est un autre signe positif.

Depuis fin mai, le Russell 2.000, indice qui comprend des petites valeurs, a gagné plus de 7%, alors qu'il était stable jusqu'ici depuis le début de l'année.

Autre marqueur notable, le marché actions résistait à la remontée des taux obligataires, entraînés par la hausse surprise du taux directeur de la banque centrale canadienne (BoC), mercredi.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 3,76%, contre 3,71% la veille en clôture.

A la cote, Tesla poursuivait son accélération (+5,63%), au lendemain de l'annonce que le constructeur allait ouvrir son réseau de stations de recharge à General Motors (+3,60%) dès début 2024. GM compte aussi intégrer à ses modèles, en 2025, le standard de recharge utilisé par Tesla.

La nouvelle pesait, en revanche, sur le cours de ChargePoint (-11,19%), opérateur du premier réseau indépendant de chargeurs aux Etats-Unis.

Outre Tesla, les valeurs volatiles de la cote étaient à la fête, d'Airbnb (4,74%) au croisiériste Carnival (+2,89%), en passant par le spécialiste des vélos et tapis de course connectés Peloton (+14,58%).

Les valeurs phares de l'intelligence artificielle étaient aussi célébrées, que ce soit le fabricant de cartes graphiques Nvidia (+2,59%), le spécialiste de l'analyse de données Palantir (+4,02%) ou l'éditeur de logiciels C3.ai (+7,81%).

Target (-1,10%) souffrait d'un abaissement de recommandation des analystes de Citigroup, qui s'inquiètent d'un possible ralentissement des ventes de la chaîne de supermarchés, chez qui la part des articles non essentiels (hors alimentation principalement) est plus importante que chez ses concurrents.

Le spécialiste de la signature sécurisée de documents DocuSign avançait (+1,37%), après la publication de résultats et de prévisions supérieures aux attentes, qui ont rassuré le marché sur la trajectoire du groupe en sortie de pandémie.

Netflix était recherché (+1,84%), après que le cabinet d'études Antenna a fait état d'un doublement des abonnements aux Etats-Unis lors de la semaine qui a suivi la mise en place des restrictions de partage des mots de passe.

Le constructeur de véhicules électriques Lordstown progressait (+3,28%), après avoir indiqué qu'il envisageait de poursuivre le géant chinois Foxconn pour le contraindre à prendre une participation à son capital, comme il s'y était engagé initialement, avant de revenir en arrière.

