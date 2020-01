Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse avec l'apaisement sur l'Iran Cercle Finance • 09/01/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en hausse jeudi matin, confirmant leur progression de la veille, les investisseurs voulant croire que les tensions avec l'Iran sont en train de s'apaiser. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant une ouverture en légère hausse. Le S&P 500 et le Nasdaq avaient signé de nouveaux records mercredi, les investisseurs ayant été soulagés par l'esprit d'apaisement manifesté par Donald Trump lors de son discours prononcé depuis la Maison Blanche. Le président américain a notamment estimé qu'une riposte sous forme de sanctions économiques renforcées à l'encontre de l'Iran était plus pertinente qu'une riposte par des 'moyens militaires surpuissants'. 'Malgré leur impact récent, nous ne pensons pas que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran puissent jouer un rôle plus que mineur dans la performance des actifs en 2020, tout du moins en dehors du Moyen-Orient', temporisent ce matin les équipes de Capital Economics. La tendance est également soutenue par un net recul des inscriptions au chômage. Les inscriptions hebdomadaires sont en effet ressorties en baisse de 9.000 par rapport à la semaine précédente, à 214.000 nouveaux inscrits. Une bonne nouvelle pour le marché du travail à la veille de la parution des chiffres officiels de l'emploi, alors que l'enquête ADP avait déjà généré un certain optimisme sur la question hier.

