Wall Street: en hausse avec Janet Yellen et les bancaires information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 17:06

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit sa trajectoire haussière mardi sur quelques rachats à bon compte et grâce à des propos jugés rassurants de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain.



En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 32.432,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 11.756,5 points, prolongeant leur redressement de la veille.



Lors du sommet de l'Association des banquiers américain, organisé à Washington, Janet Yellen a déclaré que l'administration Biden ferait tout son possible pour protéger le système financier américain.



La semaine passée, le Trésor s'était déjà associé à la Réserve fédérale et à l'Autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC) afin de garantir les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank



'Des mesures similaires pourraient se justifier si des établissements de plus petite taille devaient souffrir de vague de retrait de dépôts susceptibles de poser un risque de contagion', a-t-elle assuré aujourd'hui.



Dans la foulée de ces commentaires, le secteur financier progresse de 2,3% après avoir décroché de plus de 14% sur le mois écoulé, soit la pire performance sectorielle de l'indice S&P 500.



Avec un gain de 24%, le titre de la banque californienne en difficulté First Republic Bank signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500, suivi par d'autres valeurs financières comme Raymond James (+4,4%) ou U.S. Bancorp (+4%).



Autre facteur de soutien, les investisseurs semblent avoir apprécié le chiffre des ventes de logements anciens, qui ont vivement rebondi en février après 12 mois consécutifs de repli, laissant deviner une tendance à la reprise du marché de l'immobilier.



'Les acheteurs se sont dépêchés d'acheter avant que les taux d'emprunt remontent trop', explique un analyste.



Les investisseurs évitent toutefois de prendre des positions trop tranchées à la veille des annonces de la Réserve fédérale, qui devrait déboucher sur un relèvement de taux de 25 points de base.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans remonte au-delà de 3,57% après leur décrochage de la semaine dernière qui l'avait porté à des plus bas de presque six mois.