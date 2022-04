Wall Street: en hausse avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 07:29

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont terminé en hausse alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée, voire peut-être décisive, avec une vague de résultats prévue dans le secteur technologique.



En fin de séance, le Dow Jones progresse de 0,7% à 34.049,46 points, tandis que le Nasdaq renoue avec la hausse en s'adjugeant près de 1,3% à 13.004,85 points.



Les publications des poids-lourds Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft seront tout particulièrement scrutées dans les jours qui viennent après le début d'année difficile enregistré par les valeurs technologiques.



Alors que le Nasdaq accuse un repli de 17% depuis le début de l'année, d'éventuelles surprises, dans un sens comme dans l'autre, pourraient avoir des répercussions importantes sur l'indice.



Alphabet - la maison-mère de Google - et Microsoft dévoileront leurs performances ce soir, suivis par Meta mercredi puis Apple et Amazon jeudi soir.



'Nous pensons que les deux publications les plus importantes de la tech cette semaine seront Microsoft (...) et Apple (...), avec le potentiel de dicter la tendance du secteur pour les mois à venir', prévient Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



La semaine s'annonce de loin comme la plus chargée de la saison des résultats, avec un total de 160 composantes du S&P 500 devant publier leurs comptes du premier trimestre.



Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de la dégradation sanitaire en Chine, où les dernières données montrent que le nombre de nouvelles infections quotidiennes à Shanghai demeure 'à un niveau élevé'.



Shanghai a classé toute la ville en zones de gestion fermée, en zones de contrôle restrictif et en zones de prévention afin de contenir la propagation du Covid-19.



Certaines rumeurs évoquent par ailleurs la possibilité d'un confinement général de Pékin.



Les acteurs de marché redoutent que ces mesures provoquent de grosses 'disruptions' dans le secteur industriel en Occident, ce qui conduit à un lourd repli des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain qui cède actuellement plus de 5%.



La baisse des indices boursiers suscite également un mouvement de fuite vers la qualité ('flight to quality') qui bénéficie au dollar et au compartiment obligataire.



Sur le marché des Treasuries, le rendement des T-Bonds à 10 ans efface ainsi 11 points de hausse, à 2,795%, c'est-à-dire le symétrique de la tension de jeudi et vendredi.