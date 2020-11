Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse avant le scrutin présidentiel Cercle Finance • 03/11/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mardi matin alors que les électeurs américains sont appelés aux urnes pour choisir leur président, soit le président sortant Donald Trump soit son rival démocrate Joe Biden. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,7% à 1,5%, annonçant un début de séance favorable. Plus de 150 millions vont devoir se prononcer aujourd'hui pour un scrutin qui s'annonce sans doute plus serré que prévu, malgré les enquêtes d'opinion qui, depuis un peu plus d'un mois, prédisent une victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama. Le scénario d'une victoire de Joe Biden semble cependant demeurer l'hypothèse privilégiée des marchés, qui se disent qu'une vague démocrate permettrait une relance budgétaire d'ampleur tout en stimulant une croissance économique en difficulté. 'L'ordre du jour de Biden le dirige vers une expansion notable de l'Etat-providence, avec des initiatives allant du logement abordable à l'éducation préscolaire', rappelle-t-on chez Pictet AM. 'Sur le plan économique, de telles politiques présentent des effets multiplicateurs élevés, ce qui signifie que le coup de pouce à l'économie en général - et au pouvoir d'achat en particulier - sera nettement plus élevé que la taille de la mesure à proprement parler', ajoute le gestionnaire d'actifs. Les projets budgétaires de Biden devraient permettre en particulier de soutenir le secteur de l'énergie verte et des infrastructures durables, mais aussi les soins de santé et le commerce. Chez les investisseurs, la question principale n'est néanmoins pas tant de savoir qui sera élu, mais sur quels écarts se feront sa victoire. Donald Trump a en effet annoncé qu'il envisageait d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude, ce qui pourrait le pousser à exiger des recomptes, voire à faire appel à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui semble désormais toute acquise à sa cause avec six membres républicains contre trois démocrates. Si l'agenda économique s'annonce peu chargé aujourd'hui, la tendance boursière pourrait toutefois se préciser dès le début de la matinée, avec la publication des commandes à l'industrie.

