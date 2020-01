Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse avant le coup d'envoi des résultats Cercle Finance • 13/01/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - Les principaux indices américains débutent la semaine du bon pied, de l'ordre de 0,1% sur le Dow Jones et de 0,3% sur le Nasdaq, dans l'attente du coup d'envoi à la saison des résultats d'entreprises. Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, entre autres, les chiffres américains de l'inflation, des ventes de détail, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre. Les prochains jours verront surtout démarrer la saison des résultats de quatrième trimestre aux Etats-Unis, avec notamment ceux des grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America. 'Nous resterons particulièrement attentifs aux perspectives du secteur et aux commentaires de l'impact des politiques monétaires actuelles sur les marges d'intérêts des banques', indique à ce sujet Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Pour l'heure, Merck annonce qu'un dossier de demande d'approbation de Lynparza en combinaison avec bevacizumab a été accepté pour revue prioritaire aux Etats-Unis, pour le traitement de maintenance en première ligne dans le cancer ovarien avancé. Biogen fait part d'un accord avec Pfizer pour lui racheter PF-05251749, un nouvel actif au stade clinique pour le traitement potentiel de patients avec des symptômes comportementaux et neurologiques dans de nombreuses maladies psychiatriques et neurologiques. Ford et ses co-entreprises en Chine indiquent avoir vendu 567.854 véhicules en Chine en 2019, un nombre en baisse de 26,1%, dont 146.473 sur le seul quatrième trimestre, en repli de 14,7% en comparaison annuelle. Le groupe de restauration collective Sysco annonce le départ de son directeur général (CEO) Tom Bené le 31 janvier prochain et son remplacement à partir du lendemain par Kevin Hourican, qui était auparavant un cadre-dirigeant de CVS Health. Le championnat de football de première division allemande, la Bundesliga, a annoncé ce lundi avoir signé un accord avec Amazon Web Service (AWS), portant sur la fourniture de données statistiques en direct aux spectateurs.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.