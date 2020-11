Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse avant la confiance du consommateur Cercle Finance • 24/11/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression mardi matin, dans l'attente de nouvelles données concernant la consommation aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 1%, annonçant un début de séance favorable après la hausse de la veille. Les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, un baromètre très suivi du moral des ménages américains. Cet indicateur intégrera tout à la fois le résultat contesté de l'élection présidentielle, la récente résurgence de l'épidémie ainsi que l'annonce prometteuse d'un vaccin. Après la chute de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, les analystes prévoient un repli de la statistique à 97,9 au mois de novembre, contre 100,9 le mois précédent. En attendant, les marchés américains devraient continuer de profiter de la perspective de la nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor au sein du prochain cabinet de Joe Biden, une nouvelle déjà saluée par Wall Street hier. 'Janet Yellen est reconnue pour sa politique monétaire très accommodante', rappellent les équipes de Pictet Wealth Management. 'Sa 'signature' fut l'importance donnée au sous-emploi persistent dans l'économie américaine, qui en retour a déterminé une politique monétaire durablement laxiste', souligne le gestionnaire de fortune. 'Keynésienne avérée, Yellen n'a eu cesse d'appeler à davantage de stimulus budgétaire', ajoute Pictet. Wall Street apparaît également toujours soutenue par la promesse de la commercialisation d'un prochain vaccin contre le Covid. 'En soi, l'information la plus importante dont nous ayons eu connaissance ces derniers jours est que l'un des futurs possibles, à savoir l'absence de vaccin efficace, n'est désormais plus probable', reconnaît Toby Nangle, le responsable de l'allocation d'actifs chez Columbia Threadneedle. 'Et c'est bien là une nouvelle dont peuvent se réjouir aussi bien les marchés financiers que chacun d'entre nous', se félicite le gérant.

